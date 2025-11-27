باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد که مسکو آمادگی دارد تا وارد گفتگوی فراگیر درباره امنیت اروپا شود، مشروط بر آنکه تمایل واقعی از سوی طرف غربی وجود داشته باشد.
رئیسجمهور روسیه خطاب به خبرنگاران گفت: اگر شرکای غربی ما، دوباره آنها را شریک مینامیم، اکنون این را میخواهند، باشد، ما آمادهایم. ما با شما درک میکنیم که باید بنشینیم و موضوع را جدی مورد بحث قرار دهیم، زیرا تک تک کلمات در آنجا اهمیت دارند.
پوتین همچنین بر آمادگی روسیه برای ارائه تضمینهایی مبنی بر عدم وجود نیات تجاوزکارانه علیه اروپا تاکید کرد و افزود: یک نکته، به طور کلی میتوانیم بگوییم که روسیه قصد حمله به اروپا را ندارد، ما هرگز چنین قصدی نداشتهایم، اما اگر آنها میخواهند این را از ما بشنوند، پس باید بیایند آن را ثابت کنند، مشکلی نیست.
پوتین همچنین درباره طرح آمریکا برای حل مناقشه اوکراین گفت که روسیه طرح اولیه برای حل و فصل بحران اوکراین را بررسی کرده است. این پیشنهادها پس از جلسه ژنو ارائه شد. هیچ پیشنویس توافقی وجود نداشت، بلکه فهرستی از موضوعات پیشنهادی برای بحث ارائه شده بود.
او گفت: «قبل از سفر من به آمریکا و قبل از سفرم به آلاسکا، ما این موضوع را با مذاکرهکنندگان آمریکایی مورد بحث قرار دادیم. و سپس آن فهرست توافقات بالقوه شامل ۲۸ بند مطرح شد. همانطور که قبلا اعلام کردم، این فهرست از طریق کانالهای خاصی به ما منتقل شد و ما آن را بررسی کردیم.»
رئیس جمهور روسیه همچنین تایید کرد که یک هیات آمریکایی هفته آینده به مسکو سفر خواهد کرد و طرف روسی آماده کار جدی است.
این اظهارات در جریان سفر پوتین به بیشکک، پایتخت قرقیزستان، در بازه زمانی ۲۵ تا ۲۷ نوامبر صورت گرفت؛ جایی که او در چارچوب یک سفر دولتی، با صدر جباروف، رهبر قرقیزستان، گفتوگو و با الکساندر لوکاشنکو، رئیسجمهور بلاروس، دیدار کرد. همچنین در نشست سران سازمان پیمان امنیت جمعی نیز شرکت نمود.