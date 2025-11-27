با روشن شدن پرده‌های هنر شهر آفتاب، شیراز از امروز پنج‌شنبه ۶ آذرماه میزبان نخستین نمایش فیلم‌های چهل‌ و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر شامگاه چهارشنبه در سالن هنر «شهر آفتاب» در مجتمع خلیج فارس شیراز با برگزاری آئین افتتاحیه به‌صورت رسمی آغاز شد.

اولین میزبانی شهر شیراز از این رویداد بین‌المللی با حضور چهره‌های برجسته سینمایی، مدیران فرهنگی و مهمانان خارجی، فضایی پرشور برای آغاز جشنواره رقم زد.

نمایش فیلم‌ها از امروز در پنج سالن رنگی بنفش، زرد، نارنجی، سبز و قرمز مجموعه هنر شهر آفتاب، به‌صورت هم‌زمان آغاز می‌شود.

در مجموع طی برگزاری جشنواره، بیش از ۴۰ فیلم در بخش‌های مختلف شامل «رقابتی بین‌الملل»، «جلوه‌گاه شرق»، «چشم‌انداز سینمای جهان» و «زیتون شکسته» (با موضوع جنگ غزه و مقاومت) روی پرده خواهند رفت.

