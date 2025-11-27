دولت دانمارک مقامی در وزارت خارجه ایجاد کرده که در خارج از ساعات کاری متعارف، اظهارات ترامپ به ویژه درباره گرینلند را رصد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دولت دانمارک مقامی تحت عنوان «نگهبان شب» در وزارت امور خارجه خود ایجاد کرده و می‌گوید متصدی این مقام باید زمانی که کپنهاگ در خواب است، بر اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به ویژه درباره گرینلند نظارت کند.

نگهبان شب هر روز ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت محلی کار خود را آغاز می‌کند و ساعت ۷ صبح روز بعد، گزارشی در مورد آنچه گفته شده و اتفاق افتاده است، تهیه و در بین دولت دانمارک و ادارات مربوطه توزیع می‌کند.

به نظر می‌رسد که این منصب پس از اختلاف دیپلماتیک بین کپنهاگ و واشنگتن بر سر گرینلند معرفی شده است.

یک منبع نزدیک به وزارت امور خارجه دانمارک گفت: «منصفانه است که بگوییم وضعیت گرینلند و اختلاف زمانی بین دانمارک و آمریکا عامل بسیار مهمی در معرفی این وضعیت بوده است».

ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید بار‌ها مدعی شده که قصد دارد گرینلند را تصرف کند. دولت گرینلند و دولت دانمارک با جدیت گفته‌اند گرینلند «قابل فروش نیست» و تصمیم درباره آینده این جزیره باید به مردم گرینلند وابسته باشد.

تمایل ترامپ به تصرف گرینلند به‌خاطر موقعیت استراتژیک نظامی آن، منابع طبیعی غنی و مسیر‌های جدید دریایی در آینده است. با ذوب شدن یخ‌های قطبی به دلیل تغییرات اقلیمی، راه‌های دریایی شمالی جدیدی باز می‌شود که گرینلند نقش کلیدی در کنترل آن دارد. این مسیر‌ها می‌توانند حمل و نقل بین قاره‌ای را سریع‌تر و کوتاه‌تر کنند.

منبع: گاردین