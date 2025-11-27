دولت دانمارک مقامی در وزارت خارجه ایجاد کرده که در خارج از ساعات کاری متعارف، اظهارات ترامپ به ویژه درباره گرینلند را رصد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دولت دانمارک مقامی تحت عنوان «نگهبان شب» در وزارت امور خارجه خود ایجاد کرده و می‌گوید متصدی این مقام باید زمانی که کپنهاگ در خواب است، بر اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به ویژه درباره گرینلند نظارت کند.

نگهبان شب هر روز ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت محلی کار خود را آغاز می‌کند و ساعت ۷ صبح روز بعد، گزارشی در مورد آنچه گفته شده و اتفاق افتاده است، تهیه و در بین دولت دانمارک و ادارات مربوطه توزیع می‌کند.

به نظر می‌رسد که این منصب پس از اختلاف دیپلماتیک بین کپنهاگ و واشنگتن بر سر گرینلند معرفی شده است.

یک منبع نزدیک به وزارت امور خارجه دانمارک گفت: «منصفانه است که بگوییم وضعیت گرینلند و اختلاف زمانی بین دانمارک و آمریکا عامل بسیار مهمی در معرفی این وضعیت بوده است».
ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید بار‌ها مدعی شده که قصد دارد گرینلند را تصرف کند. دولت گرینلند و دولت دانمارک با جدیت گفته‌اند گرینلند «قابل فروش نیست» و تصمیم درباره آینده این جزیره باید به مردم گرینلند وابسته باشد.

تمایل ترامپ به تصرف گرینلند به‌خاطر موقعیت استراتژیک نظامی آن، منابع طبیعی غنی و مسیر‌های جدید دریایی در آینده است. با ذوب شدن یخ‌های قطبی به دلیل تغییرات اقلیمی، راه‌های دریایی شمالی جدیدی باز می‌شود که گرینلند نقش کلیدی در کنترل آن دارد. این مسیر‌ها می‌توانند حمل و نقل بین قاره‌ای را سریع‌تر و کوتاه‌تر کنند.

منبع: گاردین

برچسب ها: نگهبان شب ، دونالد ترامپ ، دولت دانمارک
خبرهای مرتبط
ترس کانادا: توطئه ترامپ برای گرینلند ممکن است در اتاوا هم اجرا شود
عبور سوخت‌رسان‌های آمریکایی از اقیانوس اطلس در آستانه دیدار محرمانه ترامپ با فرماندهان ارشد نظامی
به گزارش فارن پالیسی؛
آمریکا به دنبال نفوذ پنهانی در گرینلند است!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصمیم ضد ایرانی استرالیا علیه سپاه پاسداران
ترامپ: تیراندازی واشنگتن یک «عمل تروریستی» بود/ ورود افغان‌ها تحت دولت بایدن بازنگری می‌شود
ونزوئلا ۶ خط هواپیمایی خارجی را به دلیل تعلیق پروازها ممنوع کرد
حادثه قطار آزمایشی در چین ۱۱ کشته بر جای گذاشت
آتش‌سوزی هنگ کنگ دست کم ۵۵ کشته برجای گذاشت
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۶ غرب اندونزی را لرزاند
ازسرگیری صدور برگه‌های تثبیت هویت برای اتباع افغانستانی در مشهد
درخواست حماس از میانجی‌ها برای تضمین خروج امن مبارزان از تونل‌های رفح
دیدار وزیران صنعت ایران و طالبان در ترکیه؛ تأکید بر توسعه روابط تجاری و استفاده از بندر چابهار
آمریکا بررسی درخواست‌های مهاجرت افغان‌ها را متوقف کرد
آخرین اخبار
آیا روسیه قصد حمله به اروپا را دارد؟
اف‌بی‌آی: تیراندازی به گارد ملی، اقدام تروریستی بود
دانمارک برای کنترل ترامپ «نگهبان شب» می‌گمارد!
تاکید اوکراین به نیاز فوری برای دریافت کمک‌های مالی خارجی
پاپ لئو در اولین سفر خارجی وارد ترکیه شد
پوتین: طرح آتش‌بس اوکراین هنوز نهایی نشده است
۲۱ سال زندان برای شیخ حسینه به دلیل فساد مالی
خدمت سربازی ۱۰ ماهه برای جوانان فرانسوی از سال آینده
روسیه: عضویت اوکراین در ناتو برای مسکو غیرقابل قبول خواهد بود
نظارت اسرائیل با هوش مصنوعی بر شبکه‌های اجتماعی سربازان
عراق: پرواز جنگنده‌‎ها، رزمایش داخلی است
قوه قضائیه عراق: نامزد نخست‌وزیری مورد حمایت نداریم
هشدار عفو بین‌الملل درباره تداوم نسل‌کشی در غزه
ترکیه ساخت ناوشکن دفاع هوایی «گنبد فولادی» را کلید زد/واکنش آنکارا توافق دریایی لبنان و قبرس
برگزاری نشست مشترک تجاری ایران و طالبان در هرات با تأکید بر توسعه روابط اقتصادی
تشکیل شرکت زراعی مشترک ایران و افغانستان برای خودکفایی دانه‌های روغنی و توسعه صنعتی
لوکاشنکو: در جنگ اوکراین برنده‌ای وجود نخواهد داشت
وزارت دفاع چین: ژاپن بهای سنگینی برای مداخله در تایوان خواهد پرداخت
ترامپ آفریقای جنوبی را از حضور در اجلاس G۲۰ محروم کرد
ازسرگیری صدور برگه‌های تثبیت هویت برای اتباع افغانستانی در مشهد
آتش‌سوزی هنگ کنگ دست کم ۵۵ کشته برجای گذاشت
ترامپ: معمار فروپاشی غرب و تجزیه اروپا
هدف ما تبدیل هرات و خراسان به کانون تحولات اقتصادی منطقه است
رونمایی از مجموعه شعر رایزن فرهنگی ایران در افغانستان با عنوان «نگارینه» در مشهد
حضور سرپرست وزارت صنعت طالبان در نمایشگاه حلال استانبول؛ تأکید بر توسعه تجارت منطقه‌ای
دیدار وزیران صنعت ایران و طالبان در ترکیه؛ تأکید بر توسعه روابط تجاری و استفاده از بندر چابهار
ژاپن درخواست ترامپ از تاکایچی برای نرمش در قبال تایوان را رد کرد
ونزوئلا ۶ خط هواپیمایی خارجی را به دلیل تعلیق پروازها ممنوع کرد
ترامپ به نخست‌وزیر ژاپن: چین را بر سر تایوان تحریک نکنید
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۶ غرب اندونزی را لرزاند