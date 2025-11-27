باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پس از آنکه دو عضو گارد ملی آمریکا روز چهارشنبه در پی تیراندازی در واشنگتن به شدت مجروح شدند، کش پاتل، مدیر دفتر تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی)، اعلام کرد که پلیس فدرال آمریکا در حال انجام تحقیق درباره یک اقدام تروریستی است.

پاتل در یک کنفرانس خبری اشاره کرد که در مورد یک اقدام تروریستی تحقیق می‌شود و تاکید نمود: ما مصمم هستیم که عدالت را در مورد این اقدام تروریستی شنیع در پایتخت اجرا کنیم.

پیش از این، رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که شهروند افغانستانی مظنون به اجرای عملیات تیراندازی علیه دو عضو گارد ملی در واشنگتن، پیش از انتقال به آمریکا، با نیرو‌های آمریکایی در افغانستان کار می‌کرده است.

شبکه فاکس نیوز به نقل از جان راتکلیف، مدیر سازمان جاسوسی آمریکا موسوم به سیا، گزارش داد که مظنون ۲۹ ساله با این سازمان، ارتش آمریکا و دیگر نهاد‌های دولتی همکاری کرده بود و در سپتامبر ۲۰۲۱ (شهریور ۱۴۰۰)، یک ماه پس از خروج پر هرج و مرج نیرو‌های آمریکایی از این کشور، وارد آمریکا شده بود.

منبع: النشره