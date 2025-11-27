مدیر اف‌بی‌آی اعلام کرد که پلیس فدرال در حال تحقیق درباره اقدام تروریستی در پی تیراندازی روز چهارشنبه در واشنگتن به گارد ملی آمریکا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پس از آنکه دو عضو گارد ملی آمریکا روز چهارشنبه در پی تیراندازی در واشنگتن به شدت مجروح شدند، کش پاتل، مدیر دفتر تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی)، اعلام کرد که  پلیس فدرال آمریکا در حال انجام تحقیق درباره یک اقدام تروریستی است.

پاتل در یک کنفرانس خبری اشاره کرد که در مورد یک اقدام تروریستی تحقیق می‌شود و تاکید نمود: ما مصمم هستیم که عدالت را در مورد این اقدام تروریستی شنیع در پایتخت اجرا کنیم.

پیش از این، رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که شهروند افغانستانی مظنون به اجرای عملیات تیراندازی علیه دو عضو گارد ملی در واشنگتن، پیش از انتقال به آمریکا، با نیرو‌های آمریکایی در افغانستان کار می‌کرده است.

شبکه فاکس نیوز به نقل از جان راتکلیف، مدیر سازمان جاسوسی آمریکا موسوم به سیا، گزارش داد که  مظنون ۲۹ ساله با این سازمان، ارتش آمریکا و دیگر نهاد‌های دولتی همکاری کرده بود و در سپتامبر ۲۰۲۱ (شهریور ۱۴۰۰)، یک ماه پس از خروج پر هرج و مرج نیرو‌های آمریکایی از این کشور، وارد آمریکا شده بود.

منبع: النشره

برچسب ها: گارد ملی آمریکا ، حمله تروریستی
خبرهای مرتبط
آمریکا بررسی درخواست‌های مهاجرت افغان‌ها را متوقف کرد
شلیک به دو عضو گارد ملی آمریکا در نزدیکی کاخ سفید
نیرو‌های گارد ملی آمریکا در واشنگتن مسلح شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصمیم ضد ایرانی استرالیا علیه سپاه پاسداران
ترامپ: تیراندازی واشنگتن یک «عمل تروریستی» بود/ ورود افغان‌ها تحت دولت بایدن بازنگری می‌شود
ونزوئلا ۶ خط هواپیمایی خارجی را به دلیل تعلیق پروازها ممنوع کرد
حادثه قطار آزمایشی در چین ۱۱ کشته بر جای گذاشت
آتش‌سوزی هنگ کنگ دست کم ۵۵ کشته برجای گذاشت
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۶ غرب اندونزی را لرزاند
ازسرگیری صدور برگه‌های تثبیت هویت برای اتباع افغانستانی در مشهد
درخواست حماس از میانجی‌ها برای تضمین خروج امن مبارزان از تونل‌های رفح
دیدار وزیران صنعت ایران و طالبان در ترکیه؛ تأکید بر توسعه روابط تجاری و استفاده از بندر چابهار
آمریکا بررسی درخواست‌های مهاجرت افغان‌ها را متوقف کرد
آخرین اخبار
آیا روسیه قصد حمله به اروپا را دارد؟
اف‌بی‌آی: تیراندازی به گارد ملی، اقدام تروریستی بود
دانمارک برای کنترل ترامپ «نگهبان شب» می‌گمارد!
تاکید اوکراین به نیاز فوری برای دریافت کمک‌های مالی خارجی
پاپ لئو در اولین سفر خارجی وارد ترکیه شد
پوتین: طرح آتش‌بس اوکراین هنوز نهایی نشده است
۲۱ سال زندان برای شیخ حسینه به دلیل فساد مالی
خدمت سربازی ۱۰ ماهه برای جوانان فرانسوی از سال آینده
روسیه: عضویت اوکراین در ناتو برای مسکو غیرقابل قبول خواهد بود
نظارت اسرائیل با هوش مصنوعی بر شبکه‌های اجتماعی سربازان
عراق: پرواز جنگنده‌‎ها، رزمایش داخلی است
قوه قضائیه عراق: نامزد نخست‌وزیری مورد حمایت نداریم
هشدار عفو بین‌الملل درباره تداوم نسل‌کشی در غزه
ترکیه ساخت ناوشکن دفاع هوایی «گنبد فولادی» را کلید زد/واکنش آنکارا توافق دریایی لبنان و قبرس
برگزاری نشست مشترک تجاری ایران و طالبان در هرات با تأکید بر توسعه روابط اقتصادی
تشکیل شرکت زراعی مشترک ایران و افغانستان برای خودکفایی دانه‌های روغنی و توسعه صنعتی
لوکاشنکو: در جنگ اوکراین برنده‌ای وجود نخواهد داشت
وزارت دفاع چین: ژاپن بهای سنگینی برای مداخله در تایوان خواهد پرداخت
ترامپ آفریقای جنوبی را از حضور در اجلاس G۲۰ محروم کرد
ازسرگیری صدور برگه‌های تثبیت هویت برای اتباع افغانستانی در مشهد
آتش‌سوزی هنگ کنگ دست کم ۵۵ کشته برجای گذاشت
ترامپ: معمار فروپاشی غرب و تجزیه اروپا
هدف ما تبدیل هرات و خراسان به کانون تحولات اقتصادی منطقه است
رونمایی از مجموعه شعر رایزن فرهنگی ایران در افغانستان با عنوان «نگارینه» در مشهد
حضور سرپرست وزارت صنعت طالبان در نمایشگاه حلال استانبول؛ تأکید بر توسعه تجارت منطقه‌ای
دیدار وزیران صنعت ایران و طالبان در ترکیه؛ تأکید بر توسعه روابط تجاری و استفاده از بندر چابهار
ژاپن درخواست ترامپ از تاکایچی برای نرمش در قبال تایوان را رد کرد
ونزوئلا ۶ خط هواپیمایی خارجی را به دلیل تعلیق پروازها ممنوع کرد
ترامپ به نخست‌وزیر ژاپن: چین را بر سر تایوان تحریک نکنید
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۶ غرب اندونزی را لرزاند