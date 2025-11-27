باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی پیرو وقوع حادثه سقوط بهمن در بخشی از منطقه اشتوبای (Stubai) در کشور اتریش، به در اطلاعیه ای اعلام کرد: مطابق بررسی‌های انجام‌شده و تماس مستقیم فدراسیون با اعضای تیم ملی آلپاین و کادر مربیان حاضر در اتریش، حادثه مذکور در محدوده‌ای خارج از بخش تمرینی تیم ملی ایران رخ داده است.خوشبختانه هیچ‌یک از ورزشکاران و مربیان کشورمان در محل حادثه حضور نداشته‌اند و تمامی اعضای تیم در سلامت کامل می‌باشند.

براساس اطلاعات رسمی، نیروهای امداد و نجات اتریش همچنان در حال رسیدگی به حادثه‌دیدگان این سانحه هستند. فدراسیون ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، وضعیت منطقه را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند.

بدین‌وسیله اطمینان داده می‌شود که تمرینات تیم ملی در محدوده‌ای امن، کنترل‌شده و کاملاً دور از محل وقوع بهمن در حال برگزاری است و هیچ‌گونه نگرانی درخصوص سلامت ورزشکاران کشورمان وجود ندارد.

در پایان یادآور می‌شود که تیم ملی آلپاین جمهوری اسلامی ایران، پس از هشت سال دوری از تمرینات برون‌مرزی در اروپا، با هدف آماده‌سازی فنی برای حضور در بازی‌های المپیک زمستانی میلان–کورتینا، در یخچال طبیعی اشتوبای اتریش به‌صورت منظم مشغول تمرین و پیگیری برنامه‌های آماده‌سازی خود می‌باشد.