\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0636\u0631\u062a \u0622\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u062e\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0651\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc\u060c \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f2\u06f0:\u06f3\u06f0 \u0627\u0645\u0634\u0628 \u067e\u0646\u062c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0634\u0634\u0645 \u0622\u0630\u0631 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u0628\u0627 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0631\u0648\u0632 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0648 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0633\u062e\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u06af\u0641\u062a.\n\u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u200c\u06af\u0648 \u0627\u0632 \u0637\u0631\u06cc\u0642 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0648\u0644 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0648 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 KHAMENEI.IR \u067e\u062e\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.