رهبر معظم انقلاب امشب به صورت تلویزیونی با مردم ایران درباره مسائل روز کشور سخن می‌گویند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی، ساعت ۲۰:۳۰ امشب پنجشنبه ششم آذر ۱۴۰۴ با مردم ایران درباره مسائل روز کشور، منطقه و جهان سخن خواهند گفت.

این گفت‌و‌گو از طریق شبکه اول سیما و رسانه KHAMENEI.IR پخش می‌شود.

رهبر انقلاب: با زنده بودن بسیج، مقاومت در دنیا زنده می‌ماند
نویسنده سعودی: ۵۵۰ موشک ایرانی، ضربه‌ای دردناک برای اسرائیل بود! + فیلم
تاکید وزیران خارجه ایران و فرانسه بر ضرورت کاهش تنش‌های بین‌المللی
افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار
رهبر انقلاب: با زنده بودن بسیج، مقاومت در دنیا زنده می‌ماند
انتقاد قانونگذار ایرانی از تبعیض ساختاری غرب علیه ایران
اقدام سیاسی دولت استرالیا بدعتی خطرناک و با اعمال نفوذ رژیم صهیونیستی طراحی شده است
ابراز همدردی سخنگوی وزارت خارجه با خانواده جان‌باختگان حادثه آتش‌سوزی در شهر هنگ‌کنگ چین
حجت‌الاسلام ابوترابی فرد، خطیب این هفته نماز جمعه تهران
توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درخصوص حق پخش مسابقات ورزشی
نامه ایران به شورای امنیت درباره نقش محوری آمریکا در تجاوز اسرائیل به تهران
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۶ آذر
مجلس به قطع بنزین خودروهای نوشماره ورود می‌کند
مطالبات عراقچی از جامعه جهانی برای احقاق حقوق قربانیان تسلیحات شیمیایی
سردار شکارچی: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی همه دنیا علیه ایران بسیج شد
عارف: هنر می‌تواند پلی برای صلح، همدلی و مقابله با صدا‌های تفرقه‌افکن باشد
عراقچی: آمریکا اراده واقعی برای مذاکره ندارد/ ایران پیروز جنگ ۱۲ روزه بود