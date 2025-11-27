نماینده مجلس گفت: ممانعت برخی کشور‌های غربی از ریاست نامزد‌های کُرد و اهل سنت ایرانی بر مجمع اقلیت‌ها، مبتنی بر تبعیض سیستماتیک، ساختاری و نهادین غرب علیه ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان هجدهمین نشست مجمع اقلیت‌های سازمان ملل متحد در ژنو، «سارا فلاحی» نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی، از رویکرد دوگانه غرب در مواجهه با موضوع حقوق‌بشر انتقاد کرد. 

فلاحی، رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ممانعت برخی کشور‌های غربی از ریاست نامزد‌های کُرد و اهل سنت ایرانی برای ریاست بر مجمع اقلیت‌ها را نوعی تبعیض مبتنی بر ملیت و ناشی از الگویی نهادینه، ساختاری و سیتماتیک از تبعیض گسترده علیه مردم ایران عنوان کرد.

وی در جریان سخنرانی خود در این نشست تصریح کرد: ایران زادگاه حقوق بشر جهان است و منشور حقوق بشر کوروش کبیر و احترام به ادیان و فرهنگ‌ها مصداق این ادعاست. 

نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویرسازی‌های منفی و مغرضانه‌ای که با عنوان وضعیت اقلیت‌ها در ایران ارائه می‌شود، از نمایندگان سایر دولت‌ها، سازمان‌های غیر دولتی و اساتید دانشگاه حاضر در نشست دعوت کرد که به واقعیات جامعه ایران مراجعه کنند تا تصویری واقعی از همزیستی مسالمت آمیز و سازنده مردم ایران را کسب نمایند. 

فلاحی ضمن اشاره به مخالفت اخیر تعداد معدودی از کشور‌های غربی با ریاست کاندید اهل تسنن و کرد زبان ایرانی بر مجمع اقلیت‌های سازمان ملل، بیان داشت که این مخالفت در تداوم رفتار‌های دوگانه و تبعیض‌آمیز این کشورها، بسیار غیرحرفه‌ای و مغرضانه بوده است؛ به نحوی که به‌رغم حمایت قاطع از جانب تمامی اعضای گروه آسیا-اقیانوسیه شورای حقوق بشر، این کاندید به‌واسطه تبعیض سیستماتیک گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران، کنار گذاشته شد.

منبع: ایسنا

