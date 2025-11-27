مقامات آمریکایی و اوکراینی هفته آینده برای پیشبرد مذاکرات صلح دیدار خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آندری یرماک، رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین گفت که هیئت‌های اوکراین و آمریکا در مذاکراتی که روز‌های شنبه و یکشنبه برگزار می‌شود، «به تقویت نتایج به دست آمده در ژنو ادامه خواهند داد».

او در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «بسیار مهم است که بهره‌وری را از دست ندهیم و سریع کار کنیم. هدف مشترک ما بدون تغییر باقی مانده است؛ دستیابی به صلحی پایدار و آبرومندانه برای اوکراین در اسرع وقت».

یرماک در ادامه نوشت: «در حال آماده شدن برای یک گفتگوی سازنده هستیم تا بتوانیم مراحل مشخص و واقعی برای پایان جنگ را پیش ببریم».

اظهارات این مقام اوکراینی پس از آن بیان می‌شود که دونالد ترامپ اعلام کرد مقاماتی را به مسکو و کی‌یف اعزام خواهد کرد تا مذاکرات در مورد یک توافق صلح بالقوه را نهایی کنند.

در این راستا، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید با دیپلمات‌های روسی دیدار می‌کند. در حالی که دن دریسکول، وزیر ارتش آمریکا با اوکراین مذاکره خواهد کرد.

منبع: اسکای نیوز