صدراعظم آلمان گفت که حذف آفریقای جنوبی از اجلاس گروه ۲۰ به نفع آمریکا نیست و نفوذ واشنگتن را کاهش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرد که به‌زودی از دونالد ترامپ خواهد خواست تصمیمش برای محروم کردن آفریقای جنوبی از شرکت در اجلاس گروه ۲۰ را بازنگری کند.

مرتس در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین گفت: «من در گفت‌و‌گو‌ها و جلساتم با رئیس جمهور آمریکا سعی خواهم کرد او را متقاعد کنم که دعوت از همه اعضای گروه ۲۰ به آمریکا اقدام مثبتی خواهد بود». 

مرتس گفت: اختلاف با آفریقای جنوبی در نهایت به نفع واشنگتن نخواهد بود. دولت آمریکا بی‌جهت از نفوذ خود، از جمله نفوذ در بخشی از جهان که به طور فزاینده‌ای اهمیت پیدا می‌کند، دست می‌کشد.

شب گذشته، دونالد ترامپ اعلام کرد که دستور داده آفریقای جنوبی به نشست سال آینده گروه بیست در فلوریدا دعوت نشود. ترامپ همچنین گفت که تمامی پرداخت‌ها و کمک‌های آمریکا به آفریقای جنوبی را متوقف می‌کند.

ترامپ در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد به‌خاطر اینکه آفریقای جنوبی پس از نشست امسال در ژوهانسبورگ حاضر نشد ریاست گروه بیست را رسماً به نماینده سفارت آمریکا (که در مراسم اختتامیه حضور داشت) واگذار کند، تصمیم گرفته است آنها را از اجلاس آینده محروم کند.

دولت آفریقای جنوبی این تصمیم را محکوم کرده و آن را مایوس کننده توصیف کرده است.

شایان ذکر است که گروه ۲۰ شامل ۱۹ کشور به علاوه اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا است و ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و دو سوم جمعیت آن را تشکیل می‌دهد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

