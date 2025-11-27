باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ضیاء یوسف، رئیس بخش سیاستگذاری حزب اصلاحات انگلیس، اعلام کرد که این کشور در سال ۲۰۲۴ شاهد بزرگترین مهاجرت دستهجمعی افراد از کشور، از دهه ۱۹۲۰ قرن گذشته تاکنون، بوده است.
رئیس سابق حزب اصلاحات انگلیس در خصوص دادههای جدید مهاجرت، اشاره کرد که کاهش جریان خالص مهاجرت، ناشی از مهاجرت خروجی رکوردشکن افراد از کشور است. این سیاستمدار در حساب خود در پلتفرم ایکس نوشت: ۶۹۳ هزار نفر در طول یک سال انگلیس را ترک کردند، که این بالاترین رقم طی یک قرن گذشته است.
پیش از این، دفتر آمار ملی انگلیس (ONS) از کاهش خالص جریان مهاجران به کشور در طول سال گذشته خبر داده بود. بر اساس این دادهها، اختلاف بین تعداد ورودیها و خروجیها از ژوئن ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵، به ۲۰۴ هزار نفر رسید که کاهش ۶۹ درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد و پایینترین رقم از سال ۲۰۲۱ است.
دادههای دفتر آمار ملی که در اوایل ماه نوامبر منتشر شد، نشان داد که نرخ مهاجرت شهروندان انگلیسی از کشور در سال گذشته، ۱۸۰ هزار نفر بیشتر از آنچه قبلا برآورد شده بود، بوده است.
همچنین، مهاجرت انگلیسیها در دوره سه ساله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به طور قابل توجهی بالاتر از تخمینهای قبلی بوده است. بر اساس دادههای جدید، خالص جریان خروج شهروندان انگلیسی از کشور در این دوره ۴۱۲ هزار نفر بوده، در حالی که قبلا حدود ۴۴ هزار نفر تخمین زده شده بود.
منبع: آر تی