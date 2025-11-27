باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
عادی‌سازی مواد مخدر با چاشنی طنز + فیلم

در هفته‌های اخیر، ترویج موادمخدر در برنامه‌های اینترنتی، انتقاد کاربران درباره عادی سازی مصرف مخدر را در پی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه های اینترنتی در پلتفرم های یوتیوب، به شکل آشکاری استفاده از مواد مخدر را ترویج می کنن که این موضوع واکنش های منفی را به همراه داشته است.

