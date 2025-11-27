باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه عبری هاآرتص، روز پنجشنبه، فایلهای صوتی از یوسی کوهن، رئیس سابق موساد رژیم تروریستی اسرائیل، منتشر کرد که در آنها او فعالیتهای این سازمان در ایران را شرح میدهد.
رئیس سابق موساد برای اولین بار با صدای خودش، عملیاتهای این سازمان جاسوسی در ایران را در کنفرانسی بسته که اخیرا برگزار شده بود، توضیح داد. کوهن ادعا کرد: ما کارکنان موساد، یگانهای ویژه، در داخل خود ایران کار میکنیم، این مکانی نیست که ما در آن نیابتی کار کنیم، ما میرویم تا نیرو جذب کنیم و اطلاعات جمعآوری کنیم.
در این فایلهای صوتی که روزنامه هاآرتص به آنها دست یافته است، صدای کوهن همچنین شنیده میشود که به حملات آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران اشاره میکند و در اظهارات خود، احتمال نابود شدن کامل ذخایر ایران را رد میکند.
رئیس سابق موساد در ادامه ادعاهای خود گفت: رئیسجمهور ترامپ گفت که ذخایر اورانیوم ایران به طور کامل نابود شده است، من میگویم، اگر نابودی کامل هم نبوده باشد، حداقل این به معنای توقف بزرگی در مسیر پروژه هستهای ایران است.
او در این فایلهای صوتی ذکر کرد که تهدیدات همچنان در صحنه وجود دارند و ایران ذخایری از اورانیوم غنیشده را نگهداری میکند که آنها محل آن را نمیدانند، و مدعی شد که ایران از بلندپروازیهای هستهای خود دست نکشیده است.
منبع: آر تی