فایلی از رئیس سابق موساد پخش شده که در آن ادعا کرده است که ماموران این سازمان در داخل خاک ایران به جذب نیرو و جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه عبری هاآرتص، روز پنجشنبه، فایل‌های صوتی از یوسی کوهن، رئیس سابق موساد رژیم تروریستی اسرائیل، منتشر کرد که در آنها او فعالیت‌های این سازمان در ایران را شرح می‌دهد.

رئیس سابق موساد برای اولین بار با صدای خودش، عملیات‌های این سازمان جاسوسی در ایران را در کنفرانسی بسته که اخیرا برگزار شده بود، توضیح داد. کوهن ادعا کرد:  ما کارکنان موساد، یگان‌های ویژه، در داخل خود ایران کار می‌کنیم، این مکانی نیست که ما در آن نیابتی کار کنیم، ما می‌رویم تا نیرو جذب کنیم و اطلاعات جمع‌آوری کنیم.

در این فایل‌های صوتی که روزنامه هاآرتص  به آنها دست یافته است، صدای کوهن همچنین شنیده می‌شود که به حملات آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران اشاره می‌کند و در اظهارات خود، احتمال نابود شدن کامل ذخایر ایران را رد می‌کند.

رئیس سابق موساد در ادامه ادعاهای خود گفت:  رئیس‌جمهور ترامپ گفت که ذخایر اورانیوم ایران به طور کامل نابود شده است، من می‌گویم، اگر نابودی کامل هم نبوده باشد، حداقل این به معنای توقف بزرگی در مسیر پروژه هسته‌ای ایران است. 

او در این فایل‌های صوتی ذکر کرد که تهدیدات همچنان در صحنه وجود دارند و ایران ذخایری از اورانیوم غنی‌شده را نگهداری می‌کند که آنها محل آن را نمی‌دانند، و مدعی شد که ایران از بلندپروازی‌های هسته‌ای خود دست نکشیده است.

منبع: آر تی

برچسب ها: حمله اسرائیل به ایران ، حمله ایران به اسرائیل
خبرهای مرتبط
ایران و عراق در کانون تحلیل‌های امنیتی تل‌آویو
ادعای روزنامه عبری جروزالم پست:
آمادگی اسرائیل برای حمله احتمالی از عراق؛ هشدار درباره فعالیت گروه‌های نزدیک به ایران
لغو کنفرانس خاخام‌های اروپا در باکو به دستور موساد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ونزوئلا ۶ خط هواپیمایی خارجی را به دلیل تعلیق پروازها ممنوع کرد
آتش‌سوزی هنگ کنگ دست کم ۵۵ کشته برجای گذاشت
ازسرگیری صدور برگه‌های تثبیت هویت برای اتباع افغانستانی در مشهد
دیدار وزیران صنعت ایران و طالبان در ترکیه؛ تأکید بر توسعه روابط تجاری و استفاده از بندر چابهار
پاپ لئو در اولین سفر خارجی وارد ترکیه شد
هشدار چین به ژاپن: به هر تجاوز، بی‌رحمانه پاسخ خواهیم داد
برگزاری نشست مشترک تجاری ایران و طالبان در هرات با تأکید بر توسعه روابط اقتصادی
رونمایی از مجموعه شعر رایزن فرهنگی ایران در افغانستان با عنوان «نگارینه» در مشهد
اف‌بی‌آی: تیراندازی به گارد ملی، اقدام تروریستی بود
ترامپ: معمار فروپاشی غرب و تجزیه اروپا
آخرین اخبار
اسرائیل لبنان و حزب‌الله را تهدید کرد
زلنسکی: هفته آینده دور جدید مذاکرات با آمریکا برگزار می‌شود
افشای صدای رئیس سابق موساد درباره عملیات علیه ایران
۶۹۳ هزار نفر انگلیس را در یک سال ترک کردند
ضارب اعضای گارد ملی آمریکا سابقه همکاری با سازمان سیا را داشته است
آلمان: حذف آفریقای جنوبی از اجلاس گروه ۲۰ به نفع آمریکا نیست
هشدار چین به ژاپن: به هر تجاوز، بی‌رحمانه پاسخ خواهیم داد
پوتین: صنعت خودروسازی اروپا شکست خورد
شمار قربانیان حادثه آتش‌سوزی در هنگ‌کنگ به ۷۵ نفر رسید
مقامات اوکراینی و آمریکایی هفته آینده مجددا دیدار خواهند کرد
انتقاد شیخ الازهر از استاندارد‌های دوگانه غرب در خصوص حقوق انسان
تلفات جنگی متوقف نشد؛ بیش از ۳۵۰ شهید پس از آتش‌بس
آیا روسیه قصد حمله به اروپا را دارد؟
اف‌بی‌آی: تیراندازی به گارد ملی، اقدام تروریستی بود
دانمارک برای کنترل ترامپ «نگهبان شب» می‌گمارد!
تاکید اوکراین به نیاز فوری برای دریافت کمک‌های مالی خارجی
پاپ لئو در اولین سفر خارجی وارد ترکیه شد
پوتین: طرح آتش‌بس اوکراین هنوز نهایی نشده است
۲۱ سال زندان برای شیخ حسینه به دلیل فساد مالی
خدمت سربازی ۱۰ ماهه برای جوانان فرانسوی از سال آینده
روسیه: عضویت اوکراین در ناتو برای مسکو غیرقابل قبول خواهد بود
نظارت اسرائیل با هوش مصنوعی بر شبکه‌های اجتماعی سربازان
عراق: پرواز جنگنده‌‎ها، رزمایش داخلی است
قوه قضائیه عراق: نامزد نخست‌وزیری مورد حمایت نداریم
هشدار عفو بین‌الملل درباره تداوم نسل‌کشی در غزه
ترکیه ساخت ناوشکن دفاع هوایی «گنبد فولادی» را کلید زد/واکنش آنکارا توافق دریایی لبنان و قبرس
برگزاری نشست مشترک تجاری ایران و طالبان در هرات با تأکید بر توسعه روابط اقتصادی
تشکیل شرکت زراعی مشترک ایران و افغانستان برای خودکفایی دانه‌های روغنی و توسعه صنعتی
لوکاشنکو: در جنگ اوکراین برنده‌ای وجود نخواهد داشت
وزارت دفاع چین: ژاپن بهای سنگینی برای مداخله در تایوان خواهد پرداخت