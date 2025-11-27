باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی این سازمان طی اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به سفر اخیر رئیس سازمان حج و زیارت به عربستان، مذاکرات و توافقاتی با وزیر حج و عمره و مسئولان این کشور صورت پذیرفت، در حاشیه سفر و تاکید بر پیگیریهای لازم، روند تسویه حساب بخش عمده قراردادهای مرتبط با حج تمتع ۱۴۰۴ با شرکتهای خدمات دهنده به حجاج ایرانی نیز تعیین تکلیف شد.
این اطلاعیه میافزاید: براساس تاکیدات رئیس سازمان حج و زیارت و در راستای اصل شفافیت و امانتداری، دست اندرکاران در حال بررسی کلی عملیات حج گذشته و تسویه حساب نهایی با شرکتهای خدمات دهنده کشور میزبان هستند که مطابق روال سالهای گذشته با جمع بندی نهایی و در صورت باقی ماندن وجوه، این مبلغ به مشمولین مسترد خواهد شد.
ضمنا یادآور میشود در پی حملات رژیم صهیونیستی و جنگ تحمیلی ۱۲روزه که روند بازگشت زائران جمهوری اسلامی ایران را با اختلال مواجه کرد که باعث شد شمار زیادی از حجاج کشورمان مجبور به بازگشت به صورت (هوایی -زمینی) شدند.
همچنین بخشی از حجاج نیز که از مکه مکرمه به صورت کاملا زمینی و مستقیم به کشور بازگشته بودند که سازمان حج و زیارت مابهالتفاوت هزینه این عزیزان که ۴۵۲۶ نفر بودهاند را پرداخت کرده است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت