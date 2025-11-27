رئیس سازمان سیا تایید کرد: مهاجمی که شب گذشته دو عضو گارد ملی آمریکا را مجروح کرده، در گذشته با برخی آژانس‌های آمریکایی همکاری داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - واشنگتن تایید کرد فردی که شب گذشته به دلیل تیراندازی به دو عضو گارد ملی بازداشت شد، در زمان جنگ افغانستان با واحد‌های نظامی آمریکایی تحت حمایت سازمان سیا همکاری داشته است.

این فرد مسلح یک مهاجر افغان است که تحت عنوان «رحمان الله لکنوال» ۲۹ ساله معرفی شده است. او سال ۲۰۲۱ و همزمان با بازگشت طالبان، به آمریکا رفت. در آن سال برخی از افغان‌هایی که در طول جنگ برای دولت آمریکا کار کرده بودند، روادید ورود به این کشور را دریافت می‌کردند.

ابتدا نیویورک تایمز گزارش داد که مظنون تیراندازی برای چندین آژانس دولتی آمریکا در افغانستان، از جمله یک واحد تحت حمایت سیا در استان قندهار کار کرده است. در ادامه، جان راتکلیف، مدیر سیا این ارتباط را تایید کرد.

رتکلیف به فاکس نیوز گفت: «دولت بایدن به دلیل همکاری قبلی این مهاجر با دولت آمریکا، صدور روادید برای او در سال ۲۰۲۱ را توجیه کرد».  او افزود که همکاری رحمان الله لکنوال با این سازمان در همان سال پایان یافت.

این فرد شب گذشته در نزدیکی کاخ سفید به دو عضو گارد ملی آمریکا شلیک کرد. هر دو عضو گارد ملی ویرجینیای غربی بوده و در وضعیت بحرانی قرار دارند.

دادستان گفت که ضارب به سه فقره حمله با قصد کشتن در حالت مسلح و داشتن سلاح گرم در حین ارتکاب جرم خشونت‌آمیز متهم خواهد شد. او افزود که اگر اعضای گارد ملی زنده نمانند، اتهامات می‌تواند به قتل درجه یک افزایش یابد.

در همین حال، کاش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، در کنفرانس خبری گفت که این سازمان در حال بررسی تیراندازی به عنوان یک اقدام تروریستی است.

