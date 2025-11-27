باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین میگوید هیئتهای اوکراینی و آمریکایی قرار است هفته آینده دیدار کنند تا برای تدوین فرمولی که در مذاکرات ژنو مورد بحث قرار گرفت، بیشتر گفتوگو کنند.
زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه خود گفت: «تیم ما به همراه نمایندگان آمریکایی در پایان این هفته (یکشنبه هفته آینده) دیدار خواهند کرد تا به نزدیکتر کردن نکاتی که در جریان مذاکرات ژنو به دست آوردهایم، ادامه دهند؛ به شکلی که این موارد ما را در مسیر صلح و ضمانتهای امنیتی قرار دهد».
رئیس جمهور اوکراین ادامه داد: «هفته آینده مذاکرات مهمی نه فقط با هیئت ما، بلکه با حضور من برگزار خواهد شد؛ و ما در حال آمادهسازی زمینه محکمی برای چنین مذاکراتی هستیم. اوکراین محکم روی پای خود خواهد ایستاد».
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سهشنبه گفت که واشنگتن در مورد توافق صلح اوکراین در حال پیشرفت است. افزون بر این، آکسیوس نیز گزارش داده که ولودیمیر زلنسکی میخواهد «هرچه سریعتر» با ترامپ دیدار کند تا توافق صلح پیشنهادی را به نتیجه برساند.
با این حال، روسیه هرگونه تعجیل در پایان دادن به درگیری، بدون بررسی ریشههای جنگ را رد کرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه امروز گفت که پیشنهادهای دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین میتواند مبنای توافقهای آینده باشد، اما هنوز هیچ نسخه نهایی وجود ندارد.
پیش از این، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرده بود که روسیه در هیچ توافقی از خواستههای کلیدی خود کوتاه نخواهد آمد.
منبع: رویترز