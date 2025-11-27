باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا روز پنجشنبه از ناو هواپیمابر یواساس جرالد آر فورد که در منطقه دریای کارائیب مستقر است، بازدید کرد. این بازدید در بحبوحه تشدید تنشهای کنونی با ونزوئلا انجام میشود.
پنتاگون یک ویدئو در پلتفرم ایکس منتشر کرد که در آن هگست با کلاه ایمنی و در محاصره تعدادی از نظامیان، روی عرشه این کشتی جنگی در حال قدم زدن دیده میشود. وزارت جنگ آمریکا در توضیح این تصاویر نوشت: به وزیر جنگ در یواساس جرالد آر فورد خوش آمدید.
این سفر پس از آن انجام میشود که نیروی دریایی آمریکا در ۱۶ نوامبر گزارش داده بود که گروه تهاجمی ناو هواپیمابر به ریاست یواساس جرالد آر فورد به دریای کارائیب رسیده است، در زمانی که روابط آمریکا و ونزوئلا شاهد تنش قابل توجهی است.
آمریکا حضور نظامی خود در منطقه را با مبارزه با تجارت مواد مخدر توجیه میکند. نیروهای مسلح این کشور در ماههای سپتامبر و اکتبر به طور مکرر برای نابودی قایقهایی که ادعا میشد در حال حمل مواد مخدر در سواحل ونزوئلا بودند، استفاده شدهاند.
شبکه انبیسی آمریکا اواخر سپتامبر گزارش داده بود که نیروهای مسلح آمریکا گزینههایی را برای حمله به داخل خاک ونزوئلا بررسی میکنند، که این امر احتمال تشدید عملیاتها را نشان میدهد.
در تحولی مرتبط، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در ماه نوامبر ادعا کرد که روزهای ریاستجمهوری نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، به پایان خود رسیده است. او در عین حال مدعی شد که واشنگتن برنامهای برای ورود به جنگ با کاراکاس ندارد.
