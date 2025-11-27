وزیر جنگ آمریکا از ناو هواپیمابر یواس‌اس جرالد آر فورد در دریای کارائیب بازدید کرد، اقدامی که در بحبوحه تنش با ونزوئلا مورد توجه قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا روز پنجشنبه از ناو هواپیمابر یواس‌اس جرالد آر فورد که در منطقه دریای کارائیب مستقر است، بازدید کرد. این بازدید در بحبوحه تشدید تنش‌های کنونی با ونزوئلا انجام می‌شود.

پنتاگون یک ویدئو در پلتفرم ایکس منتشر کرد که در آن هگست با کلاه ایمنی و در محاصره تعدادی از نظامیان، روی عرشه این کشتی جنگی در حال قدم زدن دیده می‌شود. وزارت جنگ آمریکا در توضیح این تصاویر نوشت:  به وزیر جنگ در یواس‌اس جرالد آر فورد خوش آمدید.

این سفر پس از آن انجام می‌شود که نیروی دریایی آمریکا در ۱۶ نوامبر گزارش داده بود که گروه تهاجمی ناو هواپیمابر به ریاست  یواس‌اس جرالد آر فورد به دریای کارائیب رسیده است، در زمانی که روابط آمریکا و ونزوئلا شاهد تنش قابل توجهی است.

آمریکا حضور نظامی خود در منطقه را با مبارزه با تجارت مواد مخدر توجیه می‌کند. نیرو‌های مسلح این کشور در ماه‌های سپتامبر و اکتبر به طور مکرر برای نابودی قایق‌هایی که ادعا می‌شد در حال حمل مواد مخدر در سواحل ونزوئلا بودند، استفاده شده‌اند.

شبکه ان‌بی‌سی آمریکا اواخر سپتامبر گزارش داده بود که نیرو‌های مسلح آمریکا گزینه‌هایی را برای حمله به داخل خاک ونزوئلا بررسی می‌کنند، که این امر احتمال تشدید عملیات‌ها را نشان می‌دهد.

در تحولی مرتبط، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه نوامبر ادعا کرد که روز‌های ریاست‌جمهوری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، به پایان خود رسیده است. او در عین حال مدعی شد که واشنگتن برنامه‌ای برای ورود به جنگ با کاراکاس ندارد.

منبع: آرتی

برچسب ها: دریای کارائیب ، ونزوئلا و آمریکا
خبرهای مرتبط
اطلاعات ضعیف پشت تصمیم ترامپ برای هدف قرار دادن «کارتل خورشید»
افشای نقشه ترامپ برای ونزوئلا؛ چراغ سبز به حمله نظامی
فشار آمریکا بر مادورو با جنگ روانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ونزوئلا ۶ خط هواپیمایی خارجی را به دلیل تعلیق پروازها ممنوع کرد
آتش‌سوزی هنگ کنگ دست کم ۵۵ کشته برجای گذاشت
ازسرگیری صدور برگه‌های تثبیت هویت برای اتباع افغانستانی در مشهد
دیدار وزیران صنعت ایران و طالبان در ترکیه؛ تأکید بر توسعه روابط تجاری و استفاده از بندر چابهار
پاپ لئو در اولین سفر خارجی وارد ترکیه شد
هشدار چین به ژاپن: به هر تجاوز، بی‌رحمانه پاسخ خواهیم داد
برگزاری نشست مشترک تجاری ایران و طالبان در هرات با تأکید بر توسعه روابط اقتصادی
رونمایی از مجموعه شعر رایزن فرهنگی ایران در افغانستان با عنوان «نگارینه» در مشهد
اف‌بی‌آی: تیراندازی به گارد ملی، اقدام تروریستی بود
ترامپ: معمار فروپاشی غرب و تجزیه اروپا
آخرین اخبار
اسرائیل لبنان و حزب‌الله را تهدید کرد
زلنسکی: هفته آینده دور جدید مذاکرات با آمریکا برگزار می‌شود
افشای صدای رئیس سابق موساد درباره عملیات علیه ایران
۶۹۳ هزار نفر انگلیس را در یک سال ترک کردند
ضارب اعضای گارد ملی آمریکا سابقه همکاری با سازمان سیا را داشته است
آلمان: حذف آفریقای جنوبی از اجلاس گروه ۲۰ به نفع آمریکا نیست
هشدار چین به ژاپن: به هر تجاوز، بی‌رحمانه پاسخ خواهیم داد
پوتین: صنعت خودروسازی اروپا شکست خورد
شمار قربانیان حادثه آتش‌سوزی در هنگ‌کنگ به ۷۵ نفر رسید
مقامات اوکراینی و آمریکایی هفته آینده مجددا دیدار خواهند کرد
انتقاد شیخ الازهر از استاندارد‌های دوگانه غرب در خصوص حقوق انسان
تلفات جنگی متوقف نشد؛ بیش از ۳۵۰ شهید پس از آتش‌بس
آیا روسیه قصد حمله به اروپا را دارد؟
اف‌بی‌آی: تیراندازی به گارد ملی، اقدام تروریستی بود
دانمارک برای کنترل ترامپ «نگهبان شب» می‌گمارد!
تاکید اوکراین به نیاز فوری برای دریافت کمک‌های مالی خارجی
پاپ لئو در اولین سفر خارجی وارد ترکیه شد
پوتین: طرح آتش‌بس اوکراین هنوز نهایی نشده است
۲۱ سال زندان برای شیخ حسینه به دلیل فساد مالی
خدمت سربازی ۱۰ ماهه برای جوانان فرانسوی از سال آینده
روسیه: عضویت اوکراین در ناتو برای مسکو غیرقابل قبول خواهد بود
نظارت اسرائیل با هوش مصنوعی بر شبکه‌های اجتماعی سربازان
عراق: پرواز جنگنده‌‎ها، رزمایش داخلی است
قوه قضائیه عراق: نامزد نخست‌وزیری مورد حمایت نداریم
هشدار عفو بین‌الملل درباره تداوم نسل‌کشی در غزه
ترکیه ساخت ناوشکن دفاع هوایی «گنبد فولادی» را کلید زد/واکنش آنکارا توافق دریایی لبنان و قبرس
برگزاری نشست مشترک تجاری ایران و طالبان در هرات با تأکید بر توسعه روابط اقتصادی
تشکیل شرکت زراعی مشترک ایران و افغانستان برای خودکفایی دانه‌های روغنی و توسعه صنعتی
لوکاشنکو: در جنگ اوکراین برنده‌ای وجود نخواهد داشت
وزارت دفاع چین: ژاپن بهای سنگینی برای مداخله در تایوان خواهد پرداخت