دبیر بیست و ششمین جشنواره استانی تئاتر قم از ثبت‌نام ۴۴ اثر صحنه‌ای و خیابانی در دبیرخانه جشنواره خبر داد و گفت: پس از بازبینی‌ها، ۱۲ اثر صحنه‌ای، ۵ اثر خیابانی و ۲ اثر در بخش جنبی پذیرفته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -صدیقه مشایخی دبیر بیست و ششمین جشنواره استانی تئاتر قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: امسال ۴۴ اثر صحنه‌ای و خیابانی از هنرمندان برای حضور در جشنواره به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی اولیه شورای نظارت، ۳۷ اثر به مرحله بازبینی راه یافتند.

وی افزود: از میان آثار بازبینی‌شده، در نهایت ۱۲ اثر در بخش صحنه‌ای و ۵ اثر در بخش خیابانی انتخاب شدند. همچنین ۲ اثر نیز در بخش جنبی جشنواره قرار گرفتند.

مشایخی درباره بخش جنبی توضیح داد: یکی از این آثار متعلق به جوان‌ترین گروه شرکت‌کننده با اجرای محیطی بود و اثر دیگر نیز از سوی گروه نابینایان و کم‌بینایان ارائه شد که در این بخش جانمایی شدند.

دبیر جشنواره با اشاره به افزایش تعداد آثار صحنه‌ای گفت: در ابتدا پیش‌بینی شده بود ۹ اثر به‌عنوان خروجی جشنواره معرفی شوند، اما به دلیل کیفیت مطلوب آثار و با نظر هیئت انتخاب و مدیرکل اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعداد آثار صحنه‌ای به ۱۲ اثر افزایش یافت.

وی ادامه داد: از میان این آثار، ۳ نمایش از بخش صحنه‌ای و یک نمایش از بخش خیابانی برای حضور در جشنواره منطقه‌ای فجر معرفی خواهند شد.

مشایخی زمان برگزاری افتتاحیه و اختتامیه جشنواره را نیز اعلام کرد و گفت: آیین افتتاحیه جشنواره امروز ششم آذرماه ساعت ۱۵ در پلاتو مشاهیر و با اجرای اولین نمایش برگزار شد.

وی در پایان افزود: مراسم اختتامیه جشنواره نیز روز دوشنبه دهم آذرماه ساعت ۱۸ در تالار اصلی برگزار خواهد شد.

برچسب ها: تئاتر استانی ، هنرمندان قمی
