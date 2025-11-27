نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل در لبنان امروز اعلام کردند که اسرائیل همچنان اشغالگری خود را در داخل خاک لبنان حفظ کرده و به تعهدات خود عمل نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیرو‌های اضطراری بین‌المللی در جنوب لبنان موسوم به یونیفیل (UNIFIL)، تاکید کردند که ارتش رژیم تروریستی  اسرائیل همچنان مواضعی را در داخل خاک لبنان اشغال کرده است. یونیفل اعلام کرد که بیش از ۱۰،۰۰۰ مورد نقض هوایی و زمینی طی ۱۲ ماه گذشته به ثبت رسیده است.

یونیفیل  خاطرنشان کرد که از زمان امضای توافق توقف درگیری‌ها در یک سال پیش، که بر پایبندی به قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت به عنوان راهی به سوی ثبات تاکید داشت، نیرو‌های اضطراری بین‌المللی با شرکای خود برای کمک به تضمین ثبات جنوب لبنان همکاری می‌کنند.

در همین راستا، یونیفیل ذکر کرد که در طول سال گذشته، نیرو‌های حافظ صلح به انجام گشت‌زنی‌ها، حمایت از استقرار مجدد ارتش لبنان و سپس عملیات‌های آن برای تضمین انحصار سلاح در جنوب رودخانه لیتانی، علاوه بر کمک به بازگشایی راه‌ها، رفع خطرات و تسهیل فعالیت‌های مرتبط با تلاش‌های بازیابی، ادامه داده‌اند.

در مقابل، این نیروی بین‌المللی به چالش‌های بسیاری اشاره کرد، از جمله ادامه کشف سلاح‌ها و تجهیزات غیرمجاز، اشغال خاک لبنان توسط  ارتش رژیم تروریستی  اسرائیل و همچنین ثبت موارد متعدد نقض هوایی و زمینی لبنان توسط این رژیم تروریستی.

یونیفیل در پایان تاکید کرد که احترام کامل به قطعنامه ۱۷۰۱، هم از نظر متن و هم از نظر روح حاکم بر آن، همچنان راه دستیابی به آرامش دائمی است  و توضیح داد که غیرنظامیان در امتداد خط آبی بسیار رنج برده‌اند و ایمنی آنها و ثبات منطقه باید اولویت اصلی باقی بماند.

منبع: المیادین

