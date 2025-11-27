باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدجعفر قائمپناه شامگاه پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر درباره اصلاح قیمت بنزین افزود: برای تامین معیشت مردم و جلوگیری از خروج ارز، ناچاریم بخشی از یارانه بنزین را تغییر دهیم.
قائمپناه اظهار کرد: امسال در صورت ادامه روند فعلی، ۶ میلیارد دلار بنزین وارد خواهیم کرد در حالی که در گذشته همین مقدار صادر میشد.
وی یادآورشد: بنزین یارانهای باید مدیریت شود و تغییر قیمت به تدریج اجرا خواهد شد تا هم صرفهجویی در مصرف تحقق یابد و هم منابع کشور برای تولید به کار گرفته شود
قائمپناه با اشاره به موفقیتهای دولت در عرصه بینالمللی و منطقهای، گفت: ایران توانسته تابآوری خود را در بزرگترین جنگ الکترونیک تاریخ به دنیا نشان دهد و نقش محوری در حل مشکلات منطقه ایفا کند.
وی افزود: وزیر امور خارجه ایران نیز با سفر به کشورهای مختلف، بر ضرورت تعامل و همکاری منطقهای تأکید کرده است.
معاون رئیس جمهور یادآور شد: کشورهایی مانند مصر، عربستان، عراق، اردن، آذربایجان و پاکستان به دنبال تعامل با ایران هستند و دیپلماسی دولت در این مسیر موفق بوده است.
قائم پناه ادامه داد: با حمایت مردم و تلاش رزمندگان، ایران توانست در بزرگترین جنگ الکترونیک تاریخ که علیه کشورمان انجام شد، تابآوری خود را نشان دهد و دشمن را وادار به آتشبس کند.
وی افزود: نیروهای مسلح کشور توانستند ضربات موثری وارد کنند تا هیچ کشوری دیگر جرات تهدید خاک ایران را نداشته باشد.
قائمپناه تأکید کرد: تمام توان و تلاش صادقانه دولت در خدمت آبادانی، عمران و عزت ایران قرار گرفته است و امید داریم کشورمان سربلند باقی بماند.
قائم پناه تحقق مصوبات سفر ریاستجمهوری را محور اصلی برنامههای دولت در این استان دانست و تصریح کرد:بر اساس تأکید رئیسجمهور، رویکرد ما در سفرهای استانی صداقت، عمل به قانون و اجرای کامل وعدههاست و همه مدیران باید برای تحقق این تعهدات تلاش کنند.
وی با قدردانی از تلاشهای استاندار بوشهر و مدیران دستگاههای اجرایی افزود: از ابتدای سفر ریاستجمهوری به بوشهر اعلام شد هر مصوبهای که تصویب میشود باید اجرایی و ثبت شود و با هماهنگی کامل استاندار بهعنوان نماینده عالی دولت، این وعدهها باید به نتیجه برسد تا رضایتمندی مردم که ولینعمتان ما هستند افزایش یابد.
قائمپناه با اشاره به ظرفیتهای ویژه استان بوشهر، همجواری با خلیج فارس را یک فرصت مهم برای توسعه دانست.
معاون امور اجرایی رئیسجمهور تصریح کرد: دریا نعمتی الهی است و باید ظرفیت های آن و دیگر فرصت های ارزشمند استان را بهطور جدی فعال و به نتیجه رساند.
قائمپناه با تشریح روند اجرای مصوبات سفر دولت چهاردهم به بوشهر اظهار کرد: سال گذشته در بهمنماه ۳۱ مصوبه در قالب ۱۵ همت تصویب شد که ۹ همت آن باید از سوی سازمان برنامه و بودجه در سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ و بخشی در ۱۴۰۶ پرداخت میشد؛ همچنین حدود پنج همت سهم استان و بیش از چهار همت سهم دستگاههای اجرایی بود.
وی ادامه داد: در حوزه پرداخت تسهیلات به بخشهای صنعت، کشاورزی و گردشگری نیز اقدامات خوبی انجام شده اما کافی نیست و انتظار میرفت حداقل ۱۰ همت از تسهیلات مصوب در یک سال پرداخت شود که امیدواریم با پیگیری استاندار و مدیران استان، این رقم در چهار ماه آینده محقق شود.
قائمپناه با اشاره به عملکرد مالی استان در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ گفت: استان بوشهر در سال ۱۴۰۳ حدود یک همت بودجه داشت که با عملکرد ۲ هزار و ۱۹۶ میلیارد تومانی، بیش از دو برابر رقم مصوب محقق شد.
وی ادامه داد: این عملکرد بیسابقه نشان میدهد استان در تخصیص و جذب منابع موفق عمل کرده است.
معاون امور اجرایی رئیسجمهور افزود: در مجموع، درصد تحقق بودجه استان در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰ درصد و تحقق بودجه سازمان برنامه و بودجه بیش از ۲۸۵ درصد بوده است؛ هرچند در برخی دستگاههای اجرایی نیازمند تحول و تلاش بیشتر هستیم.
وی تأکید کرد: این نشستها برای مرور مصوبات و دریافت گزارش عملکرد دستگاههاست.
قائمپناه اظهار کرد: اگر اجرای پروژهها مناسب باشد قدردانی میکنیم و اگر توضیحات دستگاهها قانعکننده نباشد، استاندار موظف به پیگیری و رفع موانع خواهد بود تا هیچ مصوبهای زمین نماند.
معاون امور اجرایی رئیسجمهور اظهار کرد: با تلاشهای صورتگرفته در سالهای اخیر، سرانه فضای آموزشی استان بوشهر که پیشتر حدود ۶ مترمربع برای هر دانشآموز بود، اکنون به ۶.۱۷ مترمربع رسیده و امید میرود تا پایان سال این عدد به ۷ مترمربع افزایش یابد.
وی با قدردانی از مدیران استان و مجموعه آموزش و پرورش بوشهر افزود: تحقق این پیشرفتها مستلزم همدلی، همراهی و کار تیمی است.
قائمپناه ادامه داد: ارزیابی از وضعیت استان نشان میدهد که شرایط نسبت به بسیاری از نقاط کشور مطلوبتر است، اما همچنان نیاز به تلاش بیشتر برای افزایش رضایتمندی مردم وجود دارد.
وی با اشاره به ضرورت اجرای دقیق مصوبات سفر ریاستجمهوری، بر هماهنگی مدیران استان برای تحقق وعدهها و افزایش رضایتمندی مردم تأکید کرد.
معاون امور اجرایی رئیسجمهور در ادامه به سیاستهای دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: از آغاز فعالیت دولت دکتر پزشکیان، عدالت آموزشی در اولویت قرار گرفته است. نمونههای مردمی مشارکت در توسعه مدارس نشان میدهد که روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی در کشور زنده است.
وی با تاکید بر اصلاح نظام آموزشی و تقویت مهارتآموزی در مدارس گفت: آموزش باید توانمندسازی دانشآموزان را دنبال کند تا نسل آینده بتواند در مسیر هنر، مهندسی، پزشکی و سایر حوزهها نقشآفرینی کند.
معاون رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد و افزود: کمبود ذخایر سوخت نیروگاهها و سرمای زمستان گذشته موجب شد برای پیشگیری از آسیب به مردم، ناچار به اعمال محدودیت در بخش صنعت و برخی خاموشیها شویم که این چالش محصول سالها بیتوجهی به توسعه انرژیهای نو بوده است.
وی با اشاره به محدودیت ظرفیت تولید گاز کشور ادامه داد: سیاست دولت، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر برای تأمین برق صنایع و منازل است؛ رویکردی که امروز در جهان و بهویژه اروپا دنبال میشود و بر پایه گسترش انرژی خورشیدی و بادی است.
معاون امور اجرایی رئیسجمهور تأکید کرد: با همدلی مسئولان استان و همراهی مردم، میتوان مسیر توسعه پایدار در عرصه آموزش، انرژی و سایر بخشهای حیاتی استان بوشهر را هموار کرد.
معاون امور اجرایی رئیسجمهور بر لزوم توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و اصلاح قیمت بنزین به منظور بهبود معیشت مردم، کاهش آلودگی هوا و تقویت صنایع داخلی تاکید کرد.
وی گفت: برنامه داریم تا سال آینده ۷ هزار مگاوات برق از طریق پنلهای خورشیدی وارد چرخه تولید کشور شود.
وی با بیان اینکه حفظ محیط زیست، رونق صنایع و ارتقای معیشت مردم همزمان قابل تحقق است، اظهار کرد: ما باید به سمت تولید انرژی تجدیدپذیر و اصلاح قیمت بنزین حرکت کنیم تا محیط زیست را حفظ کنیم، صنایع داخلی را فعال کنیم و معیشت مردم را بهبود بخشیم.
وی با اشاره به برنامههای دولت برای گسترش پنلهای خورشیدی در شهرها و روستاها گفت: آرزو میکنیم این پنلها چنان توسعه یابند که صنایع کشور بهطور کامل فعال شده، تولید ثروت کنیم و محیط زیستمان سالم بماند.
قائمپناه در ادامه درباره آلودگی تهران تصریح کرد: آلودگی کنونی ناشی از کمبود برق و استفاده محدود از انرژیهای پاک است و برنامه ما تولید انرژی تجدیدپذیر در کشور و کاهش آلودگی در شهرهای بزرگ است.
قائمپناه افزود: امیدواریم با وارد کردن حدود هفتهزار مگاوات برق از پنلهای خورشیدی به چرخه تولید، این هدف محقق شود و سال آینده این رقم افزایش یابد.
