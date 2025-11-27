مرتضی نعمتی کاراته‌کای ملی‌پوش قمی به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات قهرمانی جهان صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی نعمتی کاراته‌کای ملی‌پوش قمی با کسب ۲ پیروزی و قبول یک شکست در مرحله گروهی وزن منهای ۷۵ کیلوگرم رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.

نعمتی در بازی نخست گروهی رایان تلی‌لی از تونس را یک - صفر شکست داد، در بازی دوم با نتیجه ۲ - ۱ برابر نورقنات آزیکونوف از قزقستان مغلوی شد و در بازی سوم ۸ - ۱ کوئینتین ماهالودن کاراته‌کاس بلژیکی را شکست داد و به عنوان نفر دوم گروه چهار این وزن به جمع ۱۶ کاراته‌کای برتر راه یافت.

رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان از امروز به میزبانی قاهره، پایتخت مصر آغاز شده و تا یکشنبه ۹ آذر ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، کاراته
خبرهای مرتبط
پایان نخستین دوره تمرینی آموزشی فدراسیون کاراته در قم
درخشش هفت ورزشکار قمی در آوردگاه جهانی ورزش مسلمانان
پایان رقابت‌های کاراته کشور به میزبانی قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نرم‌افزار مجموعه آثار آیت‌الله‌ موسوی بهبهانی (ره) تولید شد
بیمه رانندگان تاکسی به کجا رسید؟
اولین دوره تربیت مربی عفاف و حجاب در استان قم آغاز به کار کزد
وضع درآمدی استان قم در ماه‌های گذشته مطلوب نبوده است
اعزام بانوی کشتی گیر قمی به رقابت‌های قهرمانی جهان
جوابیه شرکت آبفای قم درباره آب شرب کف آلود
کاهش ۴۵ درصدی تخلفات رانندگی کامیون داران در قم
راه یابی ۳۷ اثر به بیست و ششمین جشنواره استانی تئاتر قم
صعود جهانی کاراته‌کای قمی به مرحله یک هشتم نهایی
غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا در قم
آخرین اخبار
غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا در قم
صعود جهانی کاراته‌کای قمی به مرحله یک هشتم نهایی
راه یابی ۳۷ اثر به بیست و ششمین جشنواره استانی تئاتر قم
جوابیه شرکت آبفای قم درباره آب شرب کف آلود
اعزام بانوی کشتی گیر قمی به رقابت‌های قهرمانی جهان
کاهش ۴۵ درصدی تخلفات رانندگی کامیون داران در قم
نرم‌افزار مجموعه آثار آیت‌الله‌ موسوی بهبهانی (ره) تولید شد
اولین دوره تربیت مربی عفاف و حجاب در استان قم آغاز به کار کزد
بیمه رانندگان تاکسی به کجا رسید؟
وضع درآمدی استان قم در ماه‌های گذشته مطلوب نبوده است