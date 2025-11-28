باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال امروز (جمعه) به مصاف تیم فوتبال شمس آذر در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین میرود. سرخپوشان در صورت برتری در این بازی به طور موقت در صدر جدول قرار میگیرند.
پرسپولیسیها در بازی امروز، تیوی بیفوما و مارکو باکیچ را به علت مصدومیت در اختیار ندارند و رضا شکاری هم از لیست سرخپوشان برای بازی با شمس آذر خط خورده است.
پیام نیازمند دروازه بان پرسپولیس بار دیگر درون دروازه سرخپوشان پایتخت قرار میگیرد. همچنین حسین کنعانی زادگان و مرتضی پورعلی گنجی زوج خط دفاع پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل میدهند.
میلاد محمدی و یعقوب براجعه در پستهای دفاع چپ و راست پرسپولیس در بازی امروز قرار میگیرند.
با توجه به مصدومیت باکیچ قرار است که میلاد سرلک جایگزین او در خط هافبک شود و سرلک و سروش رفیعی زوج خط هافبک سرخپوشان را در بازی امروز تشکیل میدهند.
اوستون اورونوف و امید عالیشاه هم وینگرهای چپ و راست پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل میدهند.
همچنین محمد عمری و علی علیپور زوج خط حمله پرسپولیس در بازی امروز خواهند بود.
ترکیب احتمالی پرسپولیس در بازی با شمس آذر به شرح زیر است:
پیام نیازمند، حسین کنعانی زادگان، مرتضی پورعلی گنجی، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، میلاد سرلک، سروش رفیعی، امید عالیشاه، اوستون اورونوف، محمد عمری و علی علیپور