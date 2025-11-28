تیم فوتبال پرسپولیس با تغییراتی در ترکیب خود به مصاف تیم فوتبال شمس آذر در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال امروز (جمعه) به مصاف تیم فوتبال شمس آذر در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین می‌رود. سرخپوشان در صورت برتری در این بازی به طور موقت در صدر جدول قرار می‌گیرند.  

پرسپولیسی‌ها در بازی امروز، تیوی بیفوما و مارکو باکیچ را به علت مصدومیت در اختیار ندارند و رضا شکاری هم از لیست سرخپوشان برای بازی با شمس آذر خط خورده است.  

پیام نیازمند دروازه بان پرسپولیس بار دیگر درون دروازه سرخپوشان پایتخت قرار می‌گیرد. همچنین حسین کنعانی زادگان و مرتضی پورعلی گنجی زوج خط دفاع پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل می‌دهند.  

میلاد محمدی و یعقوب براجعه در پست‌های دفاع چپ و راست پرسپولیس در بازی امروز قرار می‌گیرند.  

با توجه به مصدومیت باکیچ قرار است که میلاد سرلک جایگزین او در خط هافبک شود و سرلک و سروش رفیعی زوج خط هافبک سرخپوشان را در بازی امروز تشکیل می‌دهند.  

اوستون اورونوف و امید عالیشاه هم وینگر‌های چپ و راست پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل می‌دهند.  

همچنین محمد عمری و علی علیپور زوج خط حمله پرسپولیس در بازی امروز خواهند بود.  

ترکیب احتمالی پرسپولیس در بازی با شمس آذر به شرح زیر است:  

پیام نیازمند، حسین کنعانی زادگان، مرتضی پورعلی گنجی، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، میلاد سرلک، سروش رفیعی، امید عالیشاه، اوستون اورونوف، محمد عمری و علی علیپور 

 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم شمس آذر ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
باکیچ و بیفوما به بازی با شمس آذر نمی‌رسند
احمد محمدی داور شمس‌آذر و پرسپولیس شد؛ سوت استقلال و فولاد برای حیدری
اوسمار:
می‌خواهیم با بردن شمس آذر به هواداران هدیه خوبی بدهیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکست سنگین تیم ملی ایران برابر سوئیس
استعفای الهه منصوریان از سرمربیگری ووشو بانوان+ عکس
شکایت باشگاه پرسپولیس از استقلال به سازمان لیگ و AFC
پرسپولیس - شمس آذر/ سرخپوشان به دنبال صدرنشینی قبل از دربی
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر شمس آذر
قدرتنمایی رم مقابل صدرنشین لیگ اروپا/ پیروزی بولونیا، استون ویلا و پورتو+ فیلم
آخرین اخبار
قدرتنمایی رم مقابل صدرنشین لیگ اروپا/ پیروزی بولونیا، استون ویلا و پورتو+ فیلم
استعفای الهه منصوریان از سرمربیگری ووشو بانوان+ عکس
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر شمس آذر
پرسپولیس - شمس آذر/ سرخپوشان به دنبال صدرنشینی قبل از دربی
شکایت باشگاه پرسپولیس از استقلال به سازمان لیگ و AFC
شکست سنگین تیم ملی ایران برابر سوئیس
فدراسیون اسکی: ملی پوشان ایران در سلامت کامل هستند
باکیچ و بیفوما به بازی با شمس آذر نمی‌رسند
تیم ملی بسکتبال ایران گام نخست را محکم برداشت
فعلا قصد شرکت در قرعه‌کشی جام جهانی را نداریم
می‌خواهیم با بردن شمس آذر به هواداران هدیه خوبی بدهیم
سایپا به رده دوم صعود کرد/ پالایش نفت بندرعباس از پایین جدول جدا شد
وزنه‌برداری جام فجر؛ قشقایی در دسته ۶۵ کیلوگرم طلا گرفت
اسبقیان: مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک آزاد و شفاف برگزار شد
مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک؛ نقوی سرپرست شد
واگذاری ۲ هزار متر مربع زمین در مجموعه ورزشی آزادی به فدراسیون جودو