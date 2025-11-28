باشگاه خبرنگاران جوان - الهه منصوریان سرمربی تیم ملی ساندا بانوان پس از بازگشت از بازی‌های کشور‌های اسلامی و حضور موفق در این دوره، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

او که در سال جاری در تورنمنت‌های مختلفی از جمله جام جهانی، مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های کشور‌های اسلامی موفق به افتخار آفرینی شده بود، در نهایت تصمیم گرفت پس از پشت سر گذاشتن یک سال موفق در راس کادرفنی تیم ملی ساندا بانوان، از سرمربیگری تیم ملی خداحافظی کند.

الهه منصوریان در صفحه شخصی خود نوشت: ورزشکاران عزیز، دختران پرافتخار ایران، امروز با دلی پر از افتخار و اندکی اندوه، این کلمات را می‌نویسم. افتخار برای تک تک قدم‌هایی که با هم برداشتیم؛ اندوه برای اینکه در این مسیر حساس، دیگر نمی‌توانم کنار شما روی نیمکت مربیگری باشم و مستقیما هدایتتان کنم. این تصمیمی ناخواسته بود، اما بدانید که قلبم با شماست و هر لحظه، افتخار و امیدم به شما گره خورده است. این سند یادگاری از لحظات سخت و شیرین تمرینات ماست، سندی که باید با خود به ناگویا ببرید تا یادآور این باشد که چگونه برای رسیدن به این نقطه، سختی‌ها را پشت سر گذاشتید.

این در حالی است که منصوریان در مصاحبه‌ی گفته بود حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آخرین بخش سرمربیگری او در تیم ملی خواهد بود و پس از آن عرصه را به باقی مربیان واگذار خواهد کرد.

کناره‌گیری منصوریان در شرایطی رقم خورده که دلیل تصمیم سرمربی تیم ملی هنوز مشخص نیست و باید دید فدراسیون ووشو نیز چه واکنشی به این موضوع نشان خواهد داد.