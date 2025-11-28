\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u00ab\u0634\u06cc\u0634 \u0645\u0627\u0647\u0647\u00bb \u0645\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u062d\u0633\u0646 \u0645\u0639\u062c\u0648\u0646\u06cc\u060c \u0633\u062d\u0631 \u0632\u06a9\u0631\u06cc\u0627\u060c \u0646\u06cc\u0645\u0627 \u0634\u0639\u0628\u0627\u0646\u200c\u0646\u0698\u0627\u062f \u0648 \u062c\u0648\u0627\u062f \u0631\u0636\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u0639\u0644\u06cc\u0631\u0636\u0627 \u062e\u0645\u0633\u0647 \u062f\u0631 \u0622\u0646 \u0627\u06cc\u0641\u0627\u06cc \u0646\u0642\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u060c \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u0634\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0648\u06cc \u0622\u0646\u062a\u0646 \u0628\u0631\u0648\u062f.\n\u062a\u06cc\u0632\u0631 \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u00ab\u0634\u06cc\u0634 \u0645\u0627\u0647\u0647\u00bb \u0628\u0647 \u062a\u0627\u0632\u06af\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n