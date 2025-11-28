سریال «شیش ماهه» جدیدترین ساخته مهران مدیری قرار است شب‌های زمستان روی آنتن تلویزیون برود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «شیش ماهه» مهران مدیری که حسن معجونی، سحر زکریا، نیما شعبان‌نژاد و جواد رضویان همراه با علیرضا خمسه در آن ایفای نقش می‌کنند، قرار است شب‌های زمستان روی آنتن برود.

تیزر سریال «شیش ماهه» به تازگی منتشر شده است.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Finland
Bmsoq20
۰۹:۴۳ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
چه عرض کنم والا... هر چه مصلحت،ح
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۵ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
سحر زکریا یادمان نرفته در زمان کرونا می گفتی ، این واکسن کوفتی را وارد کنید در حالی که در کشور واکسن تولید داخل در چرخه قرار گرفته بود
وآن واکسن کوفتی شما فایزر الان معلوم شده چه عوارضی داشته
واصلا هم به روی خودت نیاور چون ما فراموشکاریم
حالا اومدی دست در جیب ما کردی دوباره چند سالی تامین شوی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرگ بر آمریکا
۰۹:۱۸ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
جنگ جنگ تا پیروزی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Milad
۰۹:۱۴ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
شما هم کفگیر تون به ته دیگ خورده آنقدر تبلیغات می زایید توی سایت خبری اخه
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
امیدوارم مانند سریالهای قبلی دیدنی باشد مانند در حاشیه و غیره
۲
۳
پاسخ دادن
