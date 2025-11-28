وزارت امور خارجه جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و کشتار و شکنجه ساکنان منطقه را بشدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به حملات مداوم نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست به اردوگاه‌های فلسطینی در نابلس و جنین، ترور فلسطینیان، بازداشت‌های خودسرانه ساکنان کرانه و تخریب منازل و مزارع کشاورزان فلسطینی، خواستار توجه جامعه جهانی به جنایات وحشیانه در حال وقوع در این بخش از فلسطین اشغالی شد.

وی همچنین با اشاره به گزارش‌های نهاد‌های حقوق بشری مبنی بر بازداشت طولانی‌مدت صد‌ها کودک فلسطینی و شکنجه منجر به فوت ده‌ها اسیر فلسطینی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های رژیم صهیونیستی، مسئولیت جامعه جهانی به‌ویژه سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به نقض‌های فاحش حقوق بشر فلسطینیان را خاطرنشان کرد.

بقائی ادامه داد: ثبت تک‌تک این جنایات به‌عنوان جنایت علیه بشریت و محاکمه و مجازات جنایتکاران صهیونیست ضروری است.

در تازه‌ترین جنایت، نظامیان رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه در یورش به جنین، دو جوان فلسطینی را با وجود آن که تسلیم شده بودند، به صورت میدانی اعدام کردند.

