باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی جمهوری اسلامی ایران، صبح جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ در حاشیه دومین مجمع عمومی اتحادیه میراثفرهنگی آسیا (ACHA) در چونگچینگ چین با «آدم نصیر ابراهیم» وزیر زبان، فرهنگ و میراث دیوهی مالدیو دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار با تاکید بر اشتراکات تاریخی، توسعه همکاریهای گردشگری، تبادل فرهنگی، صنایعدستی، آموزشهای تخصصی و همکاری در حوزه تغییرات اقلیمی همراه بود.
صالحیامیری در این دیدار با تاکید بر جایگاه تمدنی ایران و ظرفیتهای گسترده همکاری بین دو کشور گفت: ایران بیش از یکمیلیون اثر تاریخی شناساییشده دارد که هزاران مورد آن ثبت ملی شده است. تاکنون ۲۹ اثر ملموس و ۲۶ اثر ناملموس در فهرست یونسکو به ثبت رسیده و برای ۵۸ اثر نیز پروندههای ثبت موقت تهیه کردهایم.
او با اشاره به اولویتهای راهبردی ایران در توسعه گردشگری دریامحور اظهار کرد: ایران با دارا بودن هفت استان ساحلی، پروژهای ملی مبتنیبر اقتصاد دریامحور را آغاز کرده است. این جهتگیری مبتنی بر سیاستهای کلان کشور است و آمادهایم تجربیات علمی، پژوهشی و مدیریتی خود را در اختیار مالدیو قرار دهیم.
صالحیامیری با بیان اینکه ایران ظرفیت علمی قابل توجهی در حوزه میراثفرهنگی دارد، افزود: متخصصان بسیاری در رشتههای باستانشناسی، مرمت، ایرانشناسی و مطالعات فرهنگی در کشور فعالاند. ما آمادگی کامل داریم که این دانش و تجربه را از طریق دورههای مشترک، آموزشهای تخصصی و پروژههای علمی در اختیار مالدیو قرار دهیم.
وزیر میراثفرهنگی همچنین توسعه روابط فرهنگی و مردمی را محور همکاریهای آتی دانست و تصریح کرد: پیشنهاد میکنیم هفته فرهنگی ایران در ماله و هفته فرهنگی مالدیو در تهران برگزار شود. همچنین از حضور چهرههای رسانهای و شناختهشده مالدیو در ایران استقبال میکنیم تا بتوانند بهصورت مستقیم ظرفیتهای گردشگری کشور ما را تجربه و برای مردم خود روایت کنند. ایران نیز آمادگی اعزام چهرههای فرهنگی و رسانهای به مالدیو را دارد.
او با اشاره به جایگاه ایران در صنایعدستی جهان ادامه داد: از میان ۴۰۰ نوع صنایعدستی شناختهشده، ۲۹۹ نوع آن در ایران تولید میشود. برگزاری نمایشگاه صنایعدستی ایران در ماله میتواند آغازگر فصل جدیدی از همکاریهای فرهنگی و هنری دو کشور باشد.
صالحیامیری سپس گردشگری سلامت را یکی از ظرفیتهای مهم و مزیتدار ایران دانست و گفت: ایران یکی از قطبهای گردشگری سلامت در منطقه است. وجود بیش از هزار بیمارستان و هزاران پزشک متخصص و فوقتخصص موجب شده بیماران از آمریکا، اروپا، خلیجفارس و آسیای میانه برای درمان به ایران سفر کنند. آمادگی داریم این ظرفیت را در قالب همکاریهای مشترک با مالدیو توسعه دهیم.
وزیر میراثفرهنگی در پایان با دعوت رسمی از همتای خود افزود: از شما دعوت میکنم بهعنوان مهمان ویژه در نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران حضور یابید. باور داریم تقویت روابط ملتها مسیر استحکام روابط دولتهاست و این مسئولیت مشترک ما برای آیندهای همکاریمحور است.
تاکید بر اشتراکات تاریخی و ضرورت بهرهگیری از تجربههای ایران
در ادامه این دیدار، «آدم نصیر ابراهیم» وزیر زبان، فرهنگ و میراث دیوهی مالدیو با اشاره به پیشینه روابط فرهنگی دو کشور گفت: روابط ایران و مالدیو تاریخی و عمیق است. بخش قابل توجهی از معماری شهری ما تحت تأثیر معماری ایرانی است و آثار هنری ما نیز ریشه در ارتباط با فرهنگ ایران دارد.
او با استقبال از پیشنهادهای ایران برای توسعه همکاریها اظهار کرد: ایران در حوزه میراثفرهنگی بسیار پیشرفته است و ما در بسیاری از بخشها باید از تجربههای شما استفاده کنیم. میراث ما عمدتا شفاهی است و اکنون در حال ثبت و ضبط این میراث هستیم. حمایت علمی و آموزشی ایران برای ما بسیار ارزشمند خواهد بود.
وزیر مالدیو با تاکید بر اهمیت همکاری در حوزه تغییرات اقلیمی گفت: در میراث ساحلی، تغییرات اقلیمی، گردشگری سلامت و صنایعدستی نیازمند کمکهای علمی و آموزشی هستیم. ایران میتواند در این روند نقش مؤثری ایفا کند.
او با استقبال از دعوت رسمی ایران اعلام کرد: از حضور در جشنواره و نمایشگاه گردشگری تهران بسیار خرسند خواهم شد و این موضوع را به نهادهای مرتبط کشور منتقل میکنم.