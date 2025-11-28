براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور ، هوای ۱۴ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز در هویزه به عدد ۲۳۲ میکرو گرم بر متر مکعب ثبت شده و این شهر در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارد.

همچنین این شاخص در شهرهای اندیمشک ۱۵۵ ، ‌ خرمشهر ۱۵۴، شادگان ۱۵۸، ماهشهر ۱۷۵ و ملاثانی ۱۷۵ میکرو گرم بر متر مکعب اعلام شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه های جمعیتی است.

شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان ۱۳۳، آغاجری ۱۱۷، اهواز ۱۳۷، بهبهان ۱۲۸، دزفول ۱۳۳، کارون ۱۴۷، شوشتر ۱۵۰ و لالی ۱۳۰ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، امیدیه، اندیکا، ایذه، باغملک،رامهرمز ، شوش، ، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان قابل قبول ارزیابی شده و دهدز، تنها شهر با هوای پاک در خوزستان است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور