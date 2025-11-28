باشگاه خبرنگاران جوان- عشقی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: جمعه، ۷آذر ۱۴۰۴ دو زمین‌لرزه به بزرگی ۴.۹ و ۵.۱ ریشتر به ترتیب در ساعت ۰۱:۱۱ و ۰۱:۱۴ بامداد، در حوالی بهاباد یزد و در عمق‌های ۱۵ و ۱۲ کیلومتری رخ دادند.

وی افزود: طبق ارزیابی اولیه و گزارش تیم‌های اعزامی امداد و نجات هلال‌احمر، این زمین‌لرزه‌ها هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی در منطقه به‌جا نگذاشته است.

عشقی ادامه داد: در ادامه سه پس لرزه ۲/۳ ریشتر ساعت ۰۱:۴۲ و ۵/۲ ریشتر ساعت ۰۲:۰۶ اتفاق افتاد و همچنین ۳ ریشتر ساعت ۰۸:۰۷ نیز پنجمین پس لرزه رخ داد و خوشبختانه پس از ارزیابی‌ها هیچگونه خساراتی نداشته است.

شایان ذکر است هلال‌احمر یزد و کلیه تیم‌های امدادی کماکان در تمام شعب و پایگاه‌ها به ویژه در شهرستان‌های بهاباد و بافق در آماده‌باش کامل است و و اوضاع منطقه به‌صورت مستمر پایش می‌شود.



مردم اخبار را از منابع رسمی دریافت نمایند و در صورت هرگونه حادثه‌ای میتوانند شبانه رزی با شماره ندای امداد و نجات هلال احمر ۱۱۲ تماس بگیرند.

منبع: روابط عمومی