تیم ملی اسکیت اینلاین فری استایل برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان به سنگاپور سفر کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های اسکیت اینلاین فری استایل قهرمانی جهان از روز دوشنبه دهم آذر در سنگاپور آغاز می‌شود و به مدت ۴ روز ادامه هم خواهد داشت. براین اساس صبح امروز (جمعه) ۸ ملی پوش ایران در رشته اسکیت اینلاین فری استایل شاخه اسپیداسلالوم برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان۲۰۲۵ عازم  سنگاپور شدند.  

اسامی نفرات اعزامی ایران به این رقابت‌ها به شرح زیر است:

بخش بانوان:

ترانه احمدی، رومینا سالک، مژده شعبانی و پریناز ذکریا

بخش آقایان:

رضا لسانی، امیرمحمد سواری، سبحان خسروانی و امیرحسین اصلانی

همچنین احسان حبیب آبادی و فرزانه ایوبی کادر فنی تیم ملی را تشکیل می‌دهند و محسن هنرجو نیز وظیفه سرپرستی تیم را بر عهده دارد.

برچسب ها: فدراسیون اسکیت ایران ، مسابقات اسکیت فری استایل
