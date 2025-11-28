باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات آتشنشانی هنگ‌کنگ اعلام کردند انتظار دارند عملیات جست‌و‌جو و نجات را روز جمعه به پایان برسانند. این عملیات اطفا مرگبارترین آتش‌سوزی این شهر در نزدیک به ۸۰ سال گذشته است که یک مجتمع عظیم آپارتمانی را درنوردید و دست‌کم ۹۴ نفر را به کام مرگ کشیده و ده‌ها نفر همچنان مفقود هستند.

آتشنشانان تا حد زیادی آتشی را که مجتمع مسکونی «وانگ فوک کورت» در منطقه شمالی «تای پو» را نابود کرد، تحت کنترل درآورده‌اند. این مجموعه هشت برجی که بیش از ۴۶۰۰ نفر را در خود جای داده بود، در حال بازسازی بود و زمانی که آتش‌سوزی بعدازظهر روز چهارشنبه آغاز شد و به سرعت گسترش یافت، با داربست‌های بامبو و تور‌های سبزرنگ پوشانده شده بود.

پلیس گفت که سه مقام شرکت ساختمانی را به اتهام قتل غیرعمد به دلیل استفاده از مواد ناایمن، از جمله تخته‌های فوم قابل اشتعالی که پنجره‌ها را مسدود کرده بودند، دستگیر کرده است.

آتشنشانان تا صبح روز جمعه در مجتمعی که هنوز دود از آن بلند می‌شد، به کار خود ادامه می‌دادند.

«دِرِک چان»، معاون مدیر خدمات آتشنشانی، بامداد جمعه به خبرنگاران گفت: «ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا به زور به تمام واحد‌های هفت ساختمان وارد شویم تا مطمئن شویم هیچ مصدوم احتمالی دیگری وجود ندارد.»

تا ساعات اولیه پنجشنبه، تعداد ۲۷۹ نفر در فهرست مفقود‌ها ثبت شده بود، اما این رقم برای بیش از ۲۴ ساعت به‌روزرسانی نشده است. آقای چان گفت که ۲۵ تماس درخواست کمک به آتشنشانی هنوز بی‌پاسخ مانده است، از جمله سه مورد در ساعات اخیر که در اولویت قرار خواهند گرفت.

«جکی کووک»، یک ساکن، گفت: «امیدوارم بتوانند بازماندگان بیشتری در ساختمان پیدا کنند. فکر می‌کنم آنها تمام تلاش خود را کرده‌اند، آتشنشانان کار‌های زیادی انجام داده‌اند. این یک فاجعه وحشتناک است که هیچکس نمی‌خواست اتفاق بیفتد.»

نجات‌گران در حالی که برای رسیدن به ساکنانی که احتمال می‌رفت در طبقات فوقانی مجتمع گرفتار شده باشند، می‌کوشیدند، با گرمای شدید، دود غلیظ و ریزش داربست‌ها و آوار دست و پنجه نرم کردند.

روز پنجشنبه، یک زن داغداری که عکس فارغ‌التحصیلی دخترش را به همراه داشت، در خارج از یک پناهگاه که مقامات گفتند یکی از هشت پناهگاهی است که ۹۰۰ ساکن را اسکان داده، در جستجوی فرزندش بود.

این زن ۵۲ ساله که فقط نام خانوادگی خود، «اِنگ»، را بیان کرد، در حالی که گریه می‌کرد، گفت: «او و پدرش هنوز بیرون نیامده‌اند. آنها آب نداشتند تا ساختمان ما را نجات دهند.»

آقای چان گفت که بیشتر جان باختگان در دو برج از این مجتمع پیدا شده‌اند، در حالی که آتشنشانان در چندین ساختمان بازماندگان را یافته‌اند، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد.

مرگبارترین حادثه از سال ۱۹۴۸

سازمان بیمارستانی اعلام کرد که شمار تاییدشده کشته‌ها در ساعات اولیه جمعه به ۹۴ نفر افزایش یافت. کنسولگری اندونزی گفت دو نفر از کشته‌ها تبعه اندونزی بودند که به عنوان خدمه خانگی کار می‌کردند. در هنگ‌کنگ حدود ۳۶۸۰۰۰ کارگر خانگی وجود دارد که بیشتر آنان زنانی از کشور‌های کم‌درآمد آسیایی هستند و با کارفرمایان خود زندگی می‌کنند.

این آتش‌سوزی اکنون مرگبارترین حادثه در هنگ‌کنگ از سال ۱۹۴۸ محسوب می‌شود، زمانی که ۱۷۶ نفر در آتش‌سوزی یک انبار جان باختند. این حادثه باعث مقایسه‌هایی با آتش‌سوزی مهیب برج «گرنفل» در لندن شده که در سال ۲۰۱۷ موجب مرگ ۷۲ نفر شد. آن آتش‌سوزی به شرکت‌هایی نسبت داده شد که نمای خارجی ساختمان را با پوشش‌های قابل اشتعال نصب کرده بودند، همچنین به شکست‌های دولت و صنعت ساخت‌وساز.

پلیس دو مدیر و یک مشاور مهندسی شرکت «پِرِستیج کانستراکشن» را دستگیر کرد. این شرکت بیش از یک سال بود که روی مجتمع «وانگ فوک کورت» کار تعمیر و نگهداری انجام می‌داد.

«آیلین چانگ»، سرپرست پلیس، روز پنجشنبه گفت: «ما دلیلی داریم که باور کنیم مسئولان شرکت بی‌احتیاطی فاحش کرده‌اند که منجر به این حادثه شد و باعث شد آتش به طور غیرقابل کنترلی گسترش یابد و تلفات عمده‌ای به بار آورد.» شرکت پرستیج به تماس‌های مکرر برای اظهارنظر پاسخ نداده است.

دولت افزود که پلیس در یورش به دفتر این شرکت، اسناد مناقصه، یک فهرست از کارکنان، ۱۴ رایانه و سه تلفن همراه را توقیف کرد.

دفتر توسعه شهری این شهر، در مورد جایگزینی تدریجی داربست‌های بامبو با داربست‌های فلزی به عنوان یک اقدام ایمنی بحث کرده است.

«جان لی»، رهبر هنگ‌کنگ، گفت دولت یک صندوق ۳۰۰ میلیون دلاری هنگ‌کنگ (۳۹ میلیون دلار آمریکا) برای کمک به ساکنان ایجاد خواهد کرد، در حالی که برخی از بزرگترین شرکت‌های سهامی عام چین نیز اهدا کمک‌های مالی را اعلام کرده‌اند.

در شب دوم پس از آتش‌سوزی، ده‌ها نفر از تخلیه‌شدگان، تشک‌هایی در یک مرکز خرید نزدیک برپا کردند و بسیاری گفتند که مراکز تخلیه رسمی باید برای افراد نیازمندتر حفظ شوند.

مردم - از ساکنان سالخورده تا دانش‌آموزان - خود را در پتو‌ها پیچیدند و در چادر‌های خارج از یک رستوران مک‌دونالدز و فروشگاه‌های سیار، در کنار هم جمع شدند در حالی که داوطلبان خوراکی و لوازم بهداشتی توزیع می‌کردند.

هنگ‌کنگ، یکی از پرتراکم‌ترین شهر‌های جهان، مملو از مجتمع‌های مسکونی مرتفع است. قیمت‌های سرسام‌آور املاک در این شهر برای مدت‌ها محرک نارضایتی بوده و این تراژدی می‌تواند خشم نسبت به مقامات را برانگیزد، علیرغم تلاش‌ها برای سفت و سخت‌تر کردن کنترل سیاسی و امنیت ملی. رهبری هر دو دولت هنگ‌کنگ و حزب کمونیست چین به سرعت اقدام کردند تا نشان دهند که بیشترین اهمیت را برای این تراژدی قائل هستند؛ فاجعه‌ای که به عنوان یک آزمون بالقوه برای کنترل پکن بر این منطقه نیمه‌خودمختار دیده می‌شود.

منبع: رویترز