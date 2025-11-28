در جریان حمله اسرائیل به جنوب سوریه ۱۳ نظامی اسرائیلی زخمی و ۱۰ غیر نظامی سوری کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌های متعدد رسانه‌ای، درگیری‌های شدیدی در منطقه بیت جن واقع در استان ریف دمشق سوریه میان نیرو‌های رژیم صهیونیستی و گروه‌های محلی روی داده است. این درگیری‌ها که از ساعت حدود سه بامداد امروز آغاز گردید، برای مدت حدود دو ساعت ادامه یافته و با استفاده از توپخانه و پهپاد توسط نیرو‌های اشغالگر همراه بوده است.

بر پایه گزارش سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی، نیرو‌های این رژیم پس از دو ساعت درگیری مجبور به عقب‌نشینی از منطقه شده‌اند. در جریان این درگیری‌ها، بر اساس اعترافات منابع عبری زبان، شمار نظامیان مجروح صهیونیست به سیزده نفر افزایش یافته که وضعیت جسمانی سه تن از آنان وخیم گزارش شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بالگرد‌های ارتش رژیم صهیونیستی در حال انتقال سربازان مجروح به بیمارستان‌های "شیبا" در تل آویو و "رمبام" در حیفا بوده‌اند.

از سوی دیگر، منابع سوری از شهادت ده شهروند این کشور در جریان بمباران‌های هوایی رژیم صهیونیستی خبر داده‌اند که در میان آنان زنان و کودکان نیز حضور دارند. بر اساس این گزارش‌ها، پیکر شمار دیگری از شهروندان سوری زیر آوار مانده و احتمال افزایش تعداد شهدا وجود دارد.

این درگیری‌ها در پی محاصره یک گروه گشتی ارتش رژیم صهیونیستی و درگیری با اهالی منطقه آغاز شد. رسانه‌های صهیونیستی ادعا کرده‌اند که هدف از این عملیات، بازداشت دو برادر بوده که پیش از این در عملیات علیه نیرو‌های اسرائیلی مشارکت داشته‌اند. با این حال، پس از بازداشت این افراد، نیرو‌های صهیونیستی از فاصله دویست متری هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند.

گفتنی است این حادثه امنیتی در عمق یازده کیلومتری خاک سوریه رخ داده و نیرو‌های نظامی رژیم اشغالگر مجبور شده‌اند خودروی نظامی هامر خود را در منطقه درگیری رها کنند که پس از آن توسط نیروی هوایی همان رژیم منهدم شده است. پرواز هواپیما‌ها و پهپاد‌های رژیم صهیونیستی همچنان بر فراز این منطقه ادامه دارد.

منبع: هارتص