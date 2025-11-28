حسین عابدینی بازیگر سینما تلویزیون با حضور در چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: امیدوارم جشنواره جهانی هر سال در یک استان برگزار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - حسین عابدینی بازیگر سینما، تلویزیون با حضور در چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر بیان کرد: با فیلم سینمایی «او نمی‌خوابد» در این فستیوال حضور دارم. «او نمی‌خوابد» در بخش مسابقه بین‌الملل نمایش داده می‌شود. خیلی خوشحالم این فرصت پیش آمد تا مکان‌های مختلف شیراز را ببینم، بالاخره این شهر یک مکان توریستی و گردشگری است که تعریفش را شنیده بودم. با این فستیوال به شیراز آمدم.

وی درباره برگزاری این رویداد بین‌المللی گفت: بنظرم اتفاق خیلی خوبی رخ داده است. چون هرساله جشنواره بین‌المللی فجر و فجر تهران با هم برگزار می‌شد، بنظرم این جدا شدن باعث بیشتر دیده شدن جشنواره و استقبال بیشتر کشورهای دیگر از این جشنواره است.

عابدینی تاکید کرد: اتفاق مبارک و کار قشنگی رخ داده است که برای نخستین بار جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از تهران خارج شد. دوستان وزارت ارشاد کار زیبایی انجام دادند که بگویند همه چیز تهران نیست و کشورهای خارجی نگویند فقط تهران هست. این نشان می دهد که به دیگر استان ها هم بها داده می‌شود.

وی درباره برگزاری جشنواره جهانی در استان‌های مختلف گفت: امیدوارم این جشنواره هرسال در یک استان برگزار شود. زیرا میهمانان داخلی و خارجی می‌توانند از مکان‌های توریستی دیدن کنند، بشناسند و باعث جذب گردشگر در آینده شود که بنظرم کار خوبی است.

شایان ذکر است چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر از ۵ تا ۱۲ آذر ماه به دبیری روح الله حسینی در مجموعه هنر شهر آفتاب استان شیراز درحال برگزاری است.