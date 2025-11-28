مهدی آشنا مدیر بخش عکس و ویدئوی جشنواره چهل و سومین جهانی فیلم فجر از جزئیات برپایی نمایشگاه عکس در این رویداد هنری گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - مهدی آشنا مدیر بخش عکس و ویدئوی چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر درباره المان انتخاب آثار در بخش جنگ نمایشگاه عکس جشنواره چهل و سوم جهانی فیلم فجر گفت: حقیقتا رویکرد و نگاهمان به عکسها، نگاه انتقادی گونه بود. منتهی انتقادی که بر پایه صلابت و مقاومت باشد. این نمایشگاه یک رویکرد و واکنش هنری بود. جنگهایی که به بعضی از مردمان جهان تحمیل میشود، مانند غزه، لبنان، عراق، جنگهایی که درگیر شدند و حتی جنگ ۱۲ روزه که خودمان داریم.
وی از انتخاب و پینشهاد مکان نمایشگاه عکس در بدو ورود مخاطبان به کاخ جشنواره بیان کرد: این انتخاب خیلی عمدی بود. اگر خوب دقت کنید ابتدای جشنواره با عکس آغاز و انتهای جشنواره به عکس پایان مییابد. لذا این خیلی خوب است. در تمام جشنواره های جهان مانند کن و اسکار این اتفاق حتما رخ می دهد، یعنی در بخش جانبی حتما بخش عکس دارند. اتفاقی که امسال رخ داد همنشینی عکسها از سه نسل مختلف کنار هم بود.
وی تاکید کرد: نمایشگاههای بسیاری برپا کردم اما در شیراز استقبال خیلی خوب شیرازیها از عکاسی و فیلم را داشتیم. من فکر نمیکردم در حاشیه جشنواره اینطور استقبال شود. گپ و گفتهایی با آقای یعقوب زاده داشتیم و چیزی حدود ۳۰۰ الی ۳۵۰ نفر آمده بودند. این اتفاق خوبی است و نشان میدهد پتانسیل استان چقدر بالاست.
وی در پاسخ به اینکه حضور آلفرد یعقوب زاده پینشهاد چه کسی بود؟ گفت: این اتفاق پینشهاد بنده بود و دکتر حسینی راغب بودند، لذا اگر کمک ایشان و دوستانشان نبود این رخ اتفاق نمیافتاد. هر اتفاق خوبی که رخ میدهد با نظر جمع اتفاق میافتد.
شایان ذکر است چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر از ۵ تا ۱۲ آذر ماه به دبیری روح الله حسینی در مجموعه هنر شهر آفتاب استان شیراز درحال برگزاری است.