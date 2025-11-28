باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یکاترینا میرزابیکیان، متخصص گوش و حلق و بینی، توضیح داد که افزایش ترشحات و خونریزی مداوم بینی ممکن است ناشی از نازک شدن یا تحلیل رفتن غشای مخاطی یا ایجاد سوراخ در غضروف بینی باشد.
به گفته این دکتر، علائم جدی مربوط به بینی غالباً در میان مصرفکنندگان مواد مخدر مشاهده میشود. همچنین افرادی که به طور مداوم از قطرههای ضداحتقان استفاده میکنند، با مشکلات دردناک بینی روبهرو میشوند. افزون بر این، افراد مبتلا به انحراف تیغه بینی نیز دچار اختلالات مخاطی میگردند.
او توضیح میدهد که غشای مخاطی در ابتدا تلاش میکند خود را ترمیم کند، اما در صورت عدم دریافت درمان مناسب، وضعیت بدتر میشود.
وی میگوید: «برای پزشک، تشخیص تنها با یک نگاه به داخل بینی مشخص میشود. فرد سالم روزانه حدود یک لیتر مخاط تولید میکند. این مخاط بلعیده شده و وارد معده میشود، جایی که باکتریهایی که غشای مخاطی قادر به از بین بردن آنها نیست، نابود میشوند. تا عصر، پوستههای کوچکی در جلوی حفره بینی ظاهر میشود که باقیمانده مخاط خشکشده است — و این امر طبیعیست.»
او ادامه میدهد: «در برخی موارد، ترشح مخاط به شدت افزایش مییابد. اگر سوراخ غضروفی وجود داشته باشد، مقدار پوستهها بیشتر میشود و ترشحات افزایش مییابد، و در حضور باکتریها خطر عفونت بینی بالا میرود. در این حالت پوستهها ممکن است به رنگ سبز یا زرد درآیند و گاهی آثار خون نیز داشته باشند.»
او همچنین اشاره میکند که در صورت نازک شدن و تحلیل رفتن غشای مخاطی، رگهای خونی شروع به خونریزی میکنند که باعث کاهش جریان خون به سمت غضروف بینی میشود.
وی در پایان میگوید: «مشکلات بینی تنها بخش کوچکی از مشکلاتی است که افراد معتاد با آن روبهرو هستند. زمانی که فرد به مرحله ایجاد سوراخ در بینی میرسد، معمولاً دیگر هیچ توجهی به علائم یا آسیبهای مرتبط با بینی نشان نمیدهد.»
منبع: وِستی. رو