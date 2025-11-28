رئیس دفتر رسانه‌ای دولت غزه از ورود تنها ۹۹۳۰ کامیون کمک بشردوستانه به نوار غزه خبر داد در حالی که بر اساس توافق‌ها باید ۲۸ هزار کامیون وارد می‌شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسماعیل ثوابته، رئیس دفتر رسانه‌ای دولت نوار غزه، در بیانیه‌ای تفصیلی به تشریح وضعیت فاجعه‌بار انسانی در این منطقه پرداخت. وی با ارائه آمار دقیق اعلام کرد که از زمان اجرای توافق آتش‌بس، نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی ۵۳۵ بار این توافق را نقض کرده‌اند که این تخلفات منجر به شهادت ۳۵۰ فلسطینی و مجروحیت ۹۰۰ تن دیگر شده است.

ثوابته با اشاره به بحران جدی در زمینه کمک‌های بشردوستانه تصریح کرد که تنها ۹٬۹۳۰ کامیون حاوی کمک‌های ضروری به نوار غزه وارد شده است، در حالی که بر اساس توافق‌های صورت گرفته، می‌بایست ۲۸ هزار کامیون در این مدت وارد می‌شد. این رقم به معنای ورود تنها ۳۵ درصد از کمک‌های مورد توافق است که نشان‌دهنده استفاده نظاممند از محرومیت غذایی و کمک‌های بشردوستانه به عنوان ابزار جنگی برای تحت فشار قرار دادن مردم فلسطین است.

رئیس دفتر رسانه‌ای دولت غزه با تأکید بر اینکه این محرومیت‌ها فاقد هرگونه توجیه قانونی و انسانی است، هشدار داد که شرایط زندگی در نوار غزه به شکل بی‌سابقه‌ای رو به وخامت گذاشته است. وی تخریب عمدی زیرساخت‌های حیاتی و خدمات اساسی توسط نیرو‌های اشغالگر را عاملی تعیین‌کننده در این بحران انسانی دانست.

ثوابته در پایان با اشاره به تداوم نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد که عدم اتخاذ اقدامات عملی از سوی جامعه بین‌المللی برای مجازات این جنایات، موجب تشویق اشغالگران به ادامه کشتار غیرنظامیان شده است. این در حالی است که مردم غزه روزانه با پیامد‌های فاجعه‌بار این محاصره و محرومیت از ابتدایی‌ترین نیاز‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: کمک های بشردوستانه ، جنگ غزه
