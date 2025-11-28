این همه حاشیه حتی برای یک بازیکن فیکس که ۹۰ دقیقه در زمین حضور داشته، بسیار زیاد است چه برسد به بازیکنی که در نیمه دوم به میدان آمده و کار خاصی هم نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رامین رضاییان مثل اکثر بازیهای این فصل جایی در ترکیب اصلی استقلال نداشت و به همراه روزبه چشمی و دیگر بازیکنان ذخیره، روی نیمکت نشسته بود، اما از زمانی که به نظر میرسید سایپنتو قصد دارد او را به زمین بفرستد تا زمان خروج از ورزشگاه، در متن چند اتفاق جنجالی قرار گرفت.
یک- در اواسط نیمه دوم ساپینتو تصمیم میگیرد که رامین رضاییان به زمین بفرستد. رامین از روی نیمکت بلند میشود تا پیراهن تیم را بپوشد و به زمین برود، اما در آخرین لحظات تصمیم ساپینتو عوض میشود و به رامین اعلام میکنند که ساپینتو منصرف شده است. او هم با شنیدن این ماجرا عصبانی میشود و بعد از کمی جر و بحث و نشان دادن عصبانیتش، پیراهن تیم را به سمت نیمکت پرت میکند. تصاویر این اتفاق توسط عکاسان حاضر در استادیوم ثبت و ضبط شده و امکان انکارش وجود ندارد.
دو- بعد از فروکش کردن عصبانیت ناشی از تغییر تصمیم ساپینتو، رضاییان به سمت نیمکت میرود تا بنشیند. او قصد داشت روی صندلیای بنشیند که در کنار روزبه چشمی باشد، اما جایی که ابوالفضل جلالی نشسته بود، این امکان را از او گرفته بود. رامین با چهرهای حق به جانب از جلالی میخواهد جایش را عوض کند تا او کنار روزبه چشمی بنشیند، اما جلالی قبول نمیکند و همین باعث میشود بین این دو نفر یک بحث کوتاه به وجود بیاید. اما سرانجام جلالی کوتاه میآید و ماجرا ختم به خیر میشود.
سه- بعد از پایان بازی، بازیکنان از میکسدزون عبور میکنند و خبرنگاران با تعدادی از آنها مصاحبه میکنند. رامین رضاییان هم یکی از بازیکنانی است که مورد توجه خبرنگاران قرار دارد. آنها سوالاتی از رضاییان میپرسند و رامین در پاسخ به این سوالات حرفهایی میزند که نشان میدهد او چقدر از وضعیتش در استقلال ناراضی است. در مصاحبه او آنقدر اعتراض و ناراحتی دیده میشود که برای او دردسر ایجاد کرده است. امروز یکی از سایتهای خبری مدعی شد که او به کمیته انضباطی باشگاه دعوت شده تا به برخی سوالات پاسخ قانعکننده بدهد.
چهار- آخرین پرده از نمایش جنجالی دیشب رامین رضاییان! در حالی که همه بازیکنان استقلال، از فیکسها بگیرید تا ذخیرهها، سوار اتوبوس تیم میشوند تا با هم ورزشگاه را ترک کنند، رضاییان و چشمی سوار بر خودروی شخصی یکی از نزدیکانشان میشوند و در حالی که خودروی آنها در محاصره هواداران استقلال قرار دارد، به تدریج سرعت میگیرد و این دو نفر جدا از سایرین ورزشگاه را ترک میکنند. این اتفاق قبلا هم یک بار رخ داده بود و رضاییان جدا از سایر نفرات تیم، با خودروی شخصی ورزشگاه را ترک کرده بود.
این همه حاشیه حتی برای یک بازیکن فیکس که ۹۰ دقیقه در زمین حضور داشته، بسیار زیاد است چه برسد به بازیکنی که در نیمه دوم به میدان آمده و کار خاصی هم نکرده است. شاید دلیل احضار او به کمیته انضباطی، فقط مصاحبهاش نباشد و او باید به خاطر همه اتفاقاتی که دیشب رخ داده و او در متن آنها قرار داشته، پاسخگو باشد.
منبع: همشهری آنلاین