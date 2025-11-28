باشگاه خبرنگاران جوان - بیستودومین قسمت از برنامه «کافه مستند» به نمایش مستند «خودکار»، به کارگردانی محمد ثقفی اختصاص دارد و پس از نمایش این اثر، میز نقدوبررسی با حضور محسن یزدی به عنوان مجری، سعید سبحانی منتقد و همچنین کارگردان اثر برپا میشود.
بدین ترتیب این قسمت جمعه ۷ آذرماه ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه افق میرود و تکرار آن روز بعد شنبه ساعت ۱۴ پخش میشود.
مستند «خودکار»، محصول سازمان هنری رسانهای اوج، داستان زندگی علی اکبر رفوگران است که از جوانی کار کرده و به عنوان پدر نوشتافزار ایران و بنیانگذار کارخانه بیک در کشور شناخته میشود.
مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «تدوین، فقط پس از اتمام تولید» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی بخشهای بعدی برنامه را تشکیل میدهند.
فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیهکنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۲۳ روی آنتن میرود و تکرار آن شنبه ساعت ۱۴ است.