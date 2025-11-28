باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-در نشست علمی بررسی کتاب «از ایرانمان دفاع میکنیم» که با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در قم برگزار شد، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با اشاره به اهمیت این اثر گفت: این کتاب با هدف تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و پاسداری از میهن اسلامی تدوین شده و میکوشد ارزشهای دفاع مقدس ۱۲ روزه را در قالبی آموزشی، جذاب و متناسب با فضای مدرسه به دانشآموزان ارائه کند.
محمدجواد محمدی سعید در ادامه افزود: محتوای کتابها بهگونهای طراحی شده است که متناسب با گروههای سنی مختلف دانشآموزان در سه مقطع تحصیلی ارائه شود
به گفته او، این رویکرد نه تنها به پرورش مسئولیتپذیری کمک میکند بلکه آگاهی ملی و روحیه پاسداری از ارزشهای اسلامی و انقلابی را در نسل آینده تقویت خواهد کرد.
در این نشست، شرکتکنندگان بر ضرورت بهرهگیری از ابزارهای آموزشی نوین برای انتقال مفاهیم مقاومت و ایثار به نسل جوان تأکید کردند.