کرملین می‌گوید روسیه علیرغم اعتقاد به «غیرقانونی» بودن زلنسکی، خواستار صلح با اوکراین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه اعلام کرد که روسیه می‌خواهد به سوی صلح در اوکراین حرکت کند، علیرغم این باور که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، یک رهبر قانونی نیست.

پوتین رهبری اوکراین را غیرقانونی می‌داند، زیرا دوره انتخابی زلنسکی به پایان رسیده است. اوکراین می‌گوید در شرایطی که تحت قانون نظامی در حال دفاع از قلمرو خود در برابر روسیه است، نمی‌تواند انتخابات جدیدی برگزار کند.

کرملین نمی‌خواهد در مورد صلح به صورت عمومی بحث کند

سخنگوی کرملین، روز جمعه اعلام کرد که روسیه مایل نیست در مورد طرح صلح اوکراین به صورت عمومی بحث کند، اما تأیید کرد که کرملین «آخرین پارامترهای» این طرح را دریافت کرده و هفته آینده آن را بررسی خواهد کرد.

او اعلام کرد که گام‌های مشخص، از جمله تقسیم قلمرو‌ها و به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی توافق صلح، در طول مذاکرات تعیین خواهد شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: مذاکرات صلح اوکراین ، رئیس جمهور روسیه ، جنگ اوکراین و روسیه
