باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه تهران که در پنجم آذر ۱۳۷۴ متولد شد، چهارمین شبکه ملی و نخستین شبکه استانی جمهوری اسلامی ایران بود که به جمع شبکه‌های سیما پیوست و مدیریت آن در آغاز بر عهده «بهروز مفید» بود. این شبکه در ابتدای فعالیت با روزانه ۵ ساعت برنامه روی آنتن می‌رفت، ولی هم‌اکنون با تولید سالانه هزاران ساعت برنامه محلی و پوشش زنده رویداد‌های پایتخت، به قابی ماندگار و زیبا در رسانه ملی تبدیل شده است.

برنامه‌های ماندگار؛ از پاورچین تا تهران ۲۰

شبکه پایتخت در سال‌های نخستین با بهره‌گیری از پخش برنامه‌های زنده و ساختار‌های جدید تولید برنامه مانند «جشن رمضان»، «شب بخیر تهران»، «به خانه بر می‌گردیم» و… توانست مخاطبان زیادی را با خود همراه کند. تولیدات ماندگاری همچون «پاورچین» به کارگردانی «مهران مدیری»، «رنگین‌کمان» برای کودکان، «به خانه برمی‌گردیم» برای بانوان و «تهران ۲۰» برای مسائل شهری و طرح مطالبات عمومی، از جمله تولیدات شاخص این شبکه هستند که برخی از آنها بیش از دو دهه است به طور مستمر روی آنتن می‌روند و در حافظه جمعی تهرانی‌ها جای گرفته‌اند.

تحول در مأموریت و پخش در گذر زمان

شبکه تهران تحولات مختلفی را تجربه کرده است. در ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۳ این شبکه از حالت شبکه استانی تهران خارج و به شبکه سراسری پنج سیما تبدیل شد. سپس با تغییر مدیریت رسانه ملی از اردیبهشت سال ۹۵، شبکه پنج سیما دوباره به ایفای مأموریت سال‌های نخستین خود، یعنی پاسخگویی به نیاز‌های تهران و پایتخت با رویکرد کشوری بازگشت.

تغییر هویت بصری و تحول دیجیتال

شبکه تهران در عید فطر ۱۴۰۰ هویت بصری جدیدی را بر اساس مفهوم «پایتخت، امید و حرکت» معرفی کرد. این تغییر به تدریج و در چند بخش روی آنتن به تصویر کشیده شد. استانی شدن این شبکه و تغییر نام آن به شبکه تهران در ابتدای قرن جدید شمسی، تحقق عملی دو وعده سند تحول رسانه ملی یعنی «هویت محوری» و «عدالت گستری» بوده که بر مبنای آن تمرکز برنامه‌های شبکه به سوی بازنمایی فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها و آداب و رسوم و زیبایی‌ها و ظرفیت‌های شهرستان‌ها و روستا‌های استان تهران سوق یافت. همچنین این شبکه با توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ظرفیت‌های هوش مصنوعی و نیز راه اندازی باشگاه مخاطبان حرکت شتابانی را به سوی تعاملی کردن برنامه‌ها و ضریب بخشیدن به تولیدات خود آغاز کرده است. ارتقای کیفیت پخش به اچ‌دی از ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، شبکه تهران را در قابی زیباتر و جذاب‌تر آماده نقش‌آفرینی پررنگ‌تری در عرصه رسانه‌ای کشور کرد.

ساختار سازمانی و گروه‌های تخصصی در شبکه تهران

گروه‌های «خانواده و کودک»، «معارف اسلامی»، «اجتماعی» و «تهران و شهروندی» در حوزه برنامه سازی و تولید محتوا فعال هستند و ساختار اصلی شبکه تهران را تشکیل می‌دهند. در کنار این گروه‌ها، امور تأمین برنامه و سایر مدیریت‌های ستادی شبکه از جمله مدیریت‌های اطلاعات و برنامه‌ریزی، امور مالی، تولید و فنی، پخش، آرشیو، امور اجرایی و روابط عمومی و… با شرح وظایف گذشته خود ادامه فعالیت می‌دهند.

پوشش خبری و برنامه‌سازی

این شبکه از طریق خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بخش خبری خود را پخش می‌کند که شامل اخبار استان تهران از ساعت ۱۸ تا ١٨/٣٠ به مدت نیم ساعت است. همچنین برنامه‌های موفقیت‌آمیزی مانند «به خانه بر می‌گردیم»، «تهران ۲۰»، «در شهر»، «در استان»، «رنگین کمان»، «تا نیایش»، «ملورین»، «تهران، ایران، جهان»، «نهرانشاط» و… جزو پربیننده‌ترین و مهم‌ترین برنامه‌های پرمخاطب این شبکه هستند.

چشم‌انداز آینده

حسن ملکی که از تیرماه ۱۴۰۴ سرپرستی شبکه تهران را برعهده گرفته است، در آستانه سی‌سالگی شبکه می‌گوید: "سی سال از زمانی می‌گذرد که شبکه تهران با هدف انعکاس صدای پایتخت‌نشینان و بازتاب پیشرفت‌ها و رویداد‌های پایتخت ایران اسلامی تأسیس شد و امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که به بسیاری از اهداف اولیه خود دست یافته‌ایم و برنامه‌های آینده شبکه مبتنی بر سند تحول رسانه ملی و بر اساس توسعه فناوری‌های نوین رسانه‌ای و تولید محتوای متناسب با نیاز‌های نسل جدید طراحی شده است. "

شبکه تهران با شعار «شبکه پایتخت»، همچنان به ایفای نقش خود به عنوان رسانه‌ای متعهد و پیشرو در پوشش مسائل تهران و انعکاس دغدغه‌های شهروندان تهرانی ادامه می‌دهد و با بهره‌گیری از تجربیات سه دهه فعالیت رسانه‌ای، آینده درخشان‌تری را برای خود و مخاطبانش ترسیم می‌کند. بی شک در سال‌های آتی مخاطبان شبکه تهران شاهد تولیداتی متفاوت و جذاب خواهند بود.

منبع: روابط عمومی شبکه تهران