باشگاه خبرنگاران جوان - فرجی کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان از امروز جمعه ۷ آذر تا روز دوشنبه ۱۰ آذر صاف تا قسمتی ابری با افزایش دما پیش بینی میشود.
او با اشاره به اینکه طی این مدت جو استان پایدار است، افزود: روزهای گرم و شبهای سردی را خواهیم داشت.
فرجی گفت: از اواخر وقت دوشنبه در مناطق غربی استان افزایش ابرناکی و بارش پراکنده آغاز میشود که از سه شنبه تا پایان هفته افزایش ابرناکی و بارشهای پراکنده در سطح استان پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران در ادامه افزود: دیروز تنکابن با ۲۲ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۵ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته فرجی دریا امروز با موج متوسط همرا است و فعالیتهای دریایی با رعایت جوانب احتیاط انجام شود.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران