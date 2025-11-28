آسمان مازندران از امروز تا دوشنبه صاف تا قسمتی ابری با افزایش دما پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرجی کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان از امروز جمعه ۷ آذر تا روز دوشنبه ۱۰ آذر صاف تا قسمتی ابری با افزایش دما پیش بینی می‌شود.

او با اشاره به اینکه طی این مدت جو استان پایدار است، افزود: روز‌های گرم و شب‌های سردی را خواهیم داشت.

فرجی گفت: از اواخر وقت دوشنبه در مناطق غربی استان افزایش ابرناکی و بارش پراکنده آغاز می‌شود که از سه شنبه تا پایان هفته افزایش ابرناکی و بارش‌های پراکنده در سطح استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران در ادامه افزود: دیروز تنکابن با ۲۲ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۵ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته فرجی دریا امروز با موج متوسط همرا است و فعالیت‌های دریایی با رعایت جوانب احتیاط انجام شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
