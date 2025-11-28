سیل مرگبار در اندونزی ۸۴ کشته برجای گذاشت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06f8\u06f4 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0633\u06cc\u0644 \u0648 \u0631\u0627\u0646\u0634 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u0627\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0633\u0648\u0645\u0627\u062a\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0646\u062f\u0648\u0646\u0632\u06cc \u062c\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0648\u0646\u0632\u06cc\u060c \u0645\u0627\u0644\u0632\u06cc \u0648 \u062a\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062f \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0628\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0627 \u0633\u06cc\u0644\u0627\u0628 \u0645\u0648\u0627\u062c\u0647 \u0634\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u0646\u062c\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u06af \u062f\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0646\u0641\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n