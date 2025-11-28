باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سیل مرگبار در اندونزی ۸۴ کشته برجای گذاشت + فیلم

نیروهای امدادی در اندونزی اعلام کردند که سیل و رانش زمین در جزیره سوماترا تاکنون حداقل ۸۴ کشته برجای گذاشته و ده‌ها نفر دیگر مفقود هستند. 

باشگاه خبرنگاران جوان - ۸۴ نفر در پی سیل و رانش زمین ناشی از بارش شدید باران در جزیره سوماترای اندونزی جان خود را از دست دادند.

در روز‌های گذشته اندونزی، مالزی و تایلند بر اثر بارش‌های شدید با سیلاب مواجه شده‌اند که منجر به مرگ ده‌ها نفر شده است.

 

مطالب مرتبط
سیل مرگبار در اندونزی ۸۴ کشته برجای گذاشت + فیلم
young journalists club

افزایش قربانیان طوفان و سیل در فیلیپین + فیلم

سیل مرگبار در اندونزی ۸۴ کشته برجای گذاشت + فیلم
young journalists club

تصاویری از جاری شدن سیل در ایتالیا + فیلم

سیل مرگبار در اندونزی ۸۴ کشته برجای گذاشت + فیلم
young journalists club

بارش سیل آسا در شوشتر خوزستان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تاثیر خوردن میوه در ناشتا + فیلم
۳۰۹

تاثیر خوردن میوه در ناشتا + فیلم

۰۹ . آذر . ۱۴۰۴
گوزن‌های زرد ایلام در قلب کوه‌های زاگرس + فیلم
۳۰۱

گوزن‌های زرد ایلام در قلب کوه‌های زاگرس + فیلم

۰۹ . آذر . ۱۴۰۴
اهمیتی که جزایر سه گانه برای ما دارد + فیلم
۲۶۶

اهمیتی که جزایر سه گانه برای ما دارد + فیلم

۰۹ . آذر . ۱۴۰۴
چه افرادی باید واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند؟
۲۵۷

چه افرادی باید واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند؟

۰۹ . آذر . ۱۴۰۴
خوراکی مفید برای مقابله با آلودگی هوا + فیلم
۲۳۸

خوراکی مفید برای مقابله با آلودگی هوا + فیلم

۰۹ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سامان
۱۵:۰۱ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
خوش بحالشون، ما اینجا با خشکسالی دست و پنجه نرم میکنیم، احساس سریال یوسف پیامبر بهم دست داده که قراره ۷ تا خوشه آفت زده، ۷ تا خوشه تر و تازه را بخورن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
از بس بی حجاب دارن و گناه میکنن!
۰
۱
پاسخ دادن