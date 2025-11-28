باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدنبی موسویفرد امروز _جمعه هفتم آذر_ در خطبههای نماز جمعه اهواز اظهار کرد: اساس تربیت تنها به روابط والدین و فرزندان یا معلم و دانشآموز محدود نمیشود، بلکه انسان در اغلب کنشهای زندگی نقش تربیتکننده دارد.
وی با بیان اینکه زیربنای تربیت، انسانشناسی صحیح است، افزود: انسانشناسی غربی تنها یک بُعد از حقیقت انسان را میبیند؛ در حالیکه نگاه اسلامی مجموعهای از بدن، فطرت، عقل و روح را در نظر میگیرد. به همین دلیل هر کسی که برای تربیت انسان برنامهریزی میکند، باید ابتدا یک دوره جامع انسانشناسی اسلامی را بهصورت دقیق بشناسد.
نماینده ولی فقیه در خوزستان ادامه داد: اگر فلسفه انسان مشخص نباشد، برنامهریزی تربیتی به خطا میرود؛ زیرا کسی که انسان را نشناخته است، نمیتواند برای او مقصد و مسیر تعیین کند. برنامههای اخلاقی، تربیتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی، لباسهایی هستند که باید متناسب با ماهیت انسان طراحی شوند.
حجت الاسلام والمسلیمن موسویفرد تصریح کرد: علوم انسانی غربی تنها به جنبه مادی انسان توجه دارد و از فطرت و عقل غفلت میکند. نتیجه چنین نگاهی، ارائه الگوهایی است که هرگز با حقیقت انسان سازگار نیست و نمیتواند او را به مسیر صحیح هدایت کند.
وی تأکید کرد: معمار اصلی تربیت، خداوند متعال است و قرآن کریم و اهلبیت (ع) بهترین راهنمای شناخت انسان و تدوین برنامه تربیتی هستند؛ ازاینرو باید هرگونه برنامهریزی تربیتی بر این مبانی استوار باشد.
آنچه امید دشمن را ناامید کرد، حضور مردم در صحنه بود
امام جمعه اهواز با اشاره به بخشهایی از نامه ۵۳ نهجالبلاغه خطاب به مالک اشتر گفت: تمام خطبهها، نامهها و حکمتهای امیرالمؤمنین (ع) سرشار از دعوت به تقواست؛ تقوا همان احساس مسئولیت درونی و پرهیز از هرگونه خطا و گناه است و خمیرمایه سعادت انسان در دنیا و آخرت به شمار میرود.
حجت الاسلام والمسلمین موسویفرد خاطرنشان کرد: اگر مسئولان بر اساس سفارشهای امیرالمؤمنین (ع) عمل کنند، جامعه اسلامی با مشکلات کمتری روبهرو خواهد شد. اطاعت از خداوند، پایبندی به واجبات و سنن الهی و دوری از انحراف، اساس مدیریت اسلامی است.
وی با تأکید بر اینکه خانواده مستحکم؛ بزرگترین سرمایه جامعه اسلامی است، توضیح داد: ریشه سلامت جامعه در پاکدامنی و زیست فاطمی و زینبی است. بیتوجهی به حجاب و عفاف، موجب سستی بنیان خانواده و بروز بحرانهای اخلاقی، جمعیتی و هویتی خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در خوزستان با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص شکست پروژه امنیتی رژیم صهیونیستی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی ۲۰ سال برای عملیات ۱۲ روزه اخیر برنامهریزی کرده بود؛ آمریکای خبیث و تمام قدرتهای غربی با ایجاد هفت لایه پدافندی از این طرح حمایت کردند، اما در نهایت با شکست مواجه شدند.
حجت الاسلام والمسلمین موسویفرد تأکید کرد: توان موشکی و قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، معادلات دشمنان را برهم زد و این موضوع امروز برای کارشناسان نظامی جهان روشن است.
وی با بیان اینکه دشمنان با شرارت، چاقوکشی و اوباشگری به میدان آمدند، اما با دست خالی بازگشتند، گفت: به هیچیک از اهدافشان دست نیافتند و این شکست، جز در سایه عنایت الهی، توجه ولیالله الاعظم (عج) و برنامهریزی دقیق نیروهای مسلح در همه ردهها نبود.
نماینده ولی فقیه در خوزستان حضور مردم را مهمترین عامل ناکامی دشمن دانست و افزود: بارها گفتهام که آنچه امید دشمن را ناامید کرد، حضور مردم در صحنه بود، این کشور، کشور امام زمان (عج) است و مردمش دلسپرده اهلبیت (ع) هستند.
حجت الاسلام موسویفرد با اشاره به مراسم گسترده اخیر در شهرهای مختلف کشور گفت: در هفته گذشته مردم سراسر ایران، بهویژه در خوزستان و شهرستان کارون، برای ابراز همدردی با ولیالله و عرض تسلیت به فرزند برومند اسلام، سنگتمام گذاشتند. خیابانها مملو از حضور مردمی بود که از جان و دل به اهلبیت (ع) اظهار ارادت کردند.
وی تأکید کرد: هر جا مردم دل به اهلبیت دهند، حمایت الهی شامل حالشان خواهد شد. هیچ قدرتی در عالم، اگر خداوند اراده نکند، به نتیجه نمیرسد و شکست دشمن قطعی است.
منبع صدا و سیما