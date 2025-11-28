باشگاه خبرنگاران جوان- یک تفاهم‌نامه بزرگ اقتصادی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار در حوزه داروسازی میان افغانستان و هند امضا شد. این توافق در مقر کنسولگری افغانستان در دبی و با حضور نمایندگان دیپلماتیک و تجاری دو کشور به ثبت رسید.

بر اساس گزارش وزارت صنعت و تجارت طالبان، این تفاهم‌نامه میان گروه شرکت بین‌المللی روفی افغانستان و شرکت زایدوس لایف‌ساینسز هند منعقد شده است. بر این اساس، شرکت هندی در مرحله نخست داروهای تولیدی خود را به افغانستان صادر کرده و سپس با انتقال نمایندگی به کابل، تولید دارو در داخل این کشور را آغاز خواهد کرد.

این اقدام در ادامه سفر اخیر نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، به هند صورت گرفته است. عزیزی چند روز پیش به دعوت رسمی دولت هند به دهلی‌نو سفر کرد و در جریان این سفر با مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی هند درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش داروسازی، استفاده از ظرفیت‌های بندر چابهار و توسعه مسیرهای ترانزیتی منطقه‌ای گفت‌وگو کرد. وزارت خارجه هند نیز این سفر را فرصتی برای تقویت روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان کابل و دهلی توصیف کرد.

همزمان با این تحولات، طالبان اعلام کرده‌اند که واردات دارو از پاکستان طی سه ماه آینده به‌طور کامل متوقف خواهد شد. مقام‌های اقتصادی این گروه دلیل این تصمیم را کیفیت پایین داروهای وارداتی از پاکستان و لزوم ایجاد مسیرهای جایگزین برای تأمین نیازهای دارویی افغانستان عنوان کرده‌اند. از تاجران دارو نیز خواسته شده تا قراردادهای خود با طرف‌های پاکستانی را خاتمه داده و به‌جای آن مسیرهای تازه‌ای برای واردات و تولید دارو در داخل افغانستان بیابند.

امضای تفاهم‌نامه اخیر میان شرکت روفی افغانستان و زایدوس هند را می‌توان نخستین دستاورد عملی سفر هیئت طالبان به هند دانست. در صورت اجرایی شدن این توافق، وابستگی افغانستان به واردات دارو از پاکستان کاهش یافته و فصل تازه‌ای در همکاری‌های اقتصادی میان کابل و دهلی‌نو آغاز خواهد شد.