شهردار منطقه یک پایتخت از اجرای عملیات گسترده پاکسازی بساط‌گستران در محور میدان تجریش، خیابان شهرداری تا خیابان شریعتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌بین شهردار منطقه یک تهران گفت: با هماهنگی و برنامه‌ریزی منسجم، پاکسازی بافت پیرامونی امامزاده صالح (ع) و خیابان شهرداری را آغاز کردیم و این مسیر تا خیابان شریعتی با همکاری نیرو‌های انتظامی، شهربان و خدمات شهری منطقه و... در حال ساماندهی است.

شهردار منطقه یک در تشریح جزئیات عملیات گفت: با حضور سرگرد عباسپور مسول یگان امدادفراجا در محور، ۵۰ نفر از عوامل معبربان و شهربان و ۴۰ نفر از نیرو‌های یگان امداد فراجا، محور تحت کنترل قرار گرفته و دستفروشان از ساعت ۱۱ تا ۲۰ اجازه هیچگونه بساط گستری ندارند.

وی با اشاره به اهمیت محور تجریش تا چهار راه قدس افزود: این مسیر یکی از مهم‌ترین معابر شهری است و هرچند بار‌ها پاکسازی شده، اما حضور سینوسی بساط‌گستران ضرورت حضور مستمر نیرو‌های انتظامی و دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد.

به گفته او، برخی از دستفروشان علاوه بر اشغال گذر عمومی، اقدام به فعالیت‌های خلاف قانون می‌کنند و پاکسازی بدون همکاری سایر نهاد‌ها نتیجه مطلوب نخواهد داشت.

او در پایان تأکید کرد: به دلیل شکایت گسترده شهروندان و کسبه و نازیبایی بصری در معابر رفع بساط‌گستری انجام شده و استمرار آن در دستور کار است.

