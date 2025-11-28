شهردار منطقه ۱۸ گفت: سه نقطه حادثه خیز در شاهراه های مهم ارتباطی به منظور کاهش بار ترافیک و درصد وقوع سوانح رانندگی ایمن سازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی با بیان این نکته که رویکرد کاهش بار ترافیک و درصد وقوع سوانح رانندگی بعنوان اصلی ترین رسالت معاونت حمل ونقل و ترافیک منطقه تلقی می شود ، در خصوص اجرای این عملیات اظهار داشت : پس از انجام مطالعات ترافیکی لازم در خصوص دو ایستگاه اتوبوس های تندرو واقع در رفیوژ میانی محور بزرگراهی آیت ا... سعیدی ، مقرر شد به منظور کاهش بار ترافیک و درصد وقوع سوانح رانندگی ، محل قرار گیری این پهلوگاه ها به لاین کندرو منتقل شود.

وی ادامه داد : موقعیت ایستگاه های بلوار معلم و شهرداری منطقه به همراه ابتدای خیابان پیروزی در بلوار خلیج فارس پس از اجرای عملیات تعریض ، سه نقطه حادثه خیزی بودند که مجوز عملیات اصلاح هندسی در آنها صادر تا بدین شکل ضمن کاهش بار ترافیک ، درصد وقوعی از سوانح رانندگی نیز کاهش یابد.

این مقام مسئول همچنین در بخش دیگری از سخنان خویش به تداوم اجرای عملیات جایگزینی نیوجرسی های بتنی با نوارهای گاردریلی در محور بزرگراهی آزادگان اشاره داشت که از مرز ۱۰ کیلومتر در این دوره مدیریت شهری گذشته است.

محمدی یاد آور شد: در این فاز از عملیات ، به تازگی ۳ هزار متر طول عملیات جایگزینی نیوجرسی های بتنی با نوارهای گاردریلی در محور کندرو شرق به غرب محور آزادگان به انجام رسید.

تبادل نظر
