باشگاه خبرنگاران جوان- حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران در جریان سفر کاری خود به سیستان و بلوچستان از پایانه و بازارچه مرزی میلک بازدید کرد. وی در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت زیرساخت‌ها و روند ترانزیت کالا، با مدیران گمرک، فرماندهان مرزبانی و مسئولان محلی دیدار و گفت‌وگو کرد.

قنبری با اشاره به اهمیت مرز میلک به عنوان یکی از اصلی‌ترین دروازه‌های ترانزیتی شرق کشور، بر تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی، توسعه امکانات تخلیه و بارگیری و کاهش زمان توقف کامیون‌ها تأکید نمود. وی همچنین خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برای تسهیل و بهبود کیفیت روند ترانزیت و تجارت مرزی شد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه اظهار داشت: «مرز میلک ظرفیت تبدیل شدن به یکی از کانون‌های اصلی تجارت منطقه‌ای را دارد و می‌تواند جایگاه ایران را در مسیرهای ترانزیتی آسیای مرکزی و جنوب آسیا تقویت کند.»

به باور کارشناسان اقتصادی، توسعه مرز میلک علاوه بر رونق بخشیدن به اقتصاد استان سیستان و بلوچستان، می‌تواند سهم ایران در شبکه‌های حمل‌ونقل و تجارت منطقه‌ای را افزایش دهد. این امر نه تنها به گسترش تعاملات با افغانستان کمک شایانی خواهد کرد، بلکه زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر ایران در بازارهای آسیای مرکزی و جنوب آسیا خواهد بود.