ماجرای شهادت فرزند وزیر بهداشت اسبق + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0634\u0627\u062f \u0637\u0631\u06cc\u0642\u062a \u0645\u0646\u0641\u0631\u062f\u060c \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a \u0627\u0633\u0628\u0642 \u0648 \u0639\u0636\u0648 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u067e\u0627\u0634\u0627\u067e\u0648\u0631\u060c \u0646\u0648\u0631\u0648\u0632 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a \u0627\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0648\u06cc \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u062d\u0631\u0648\u0645 \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0633\u0627\u0646\u062d\u0647 \u062a\u0635\u0627\u062f\u0641 \u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a.\n\u062a\u0644\u0627\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0648 \u0647\u0645 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u062b\u0645\u0631 \u0646\u0634\u0633\u062a\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n