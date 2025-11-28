باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ماجرای شهادت فرزند وزیر بهداشت اسبق + فیلم

شهید رشاد طریقت منفرد، فرزند وزیر بهداشت اسبق در هنگام بازگشت از اردوی جهادی بر اثر سانحه رانندگی جان باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رشاد طریقت منفرد، فرزند وزیر بهداشت اسبق و عضو گروه جهادی شهید پاشاپور، نوروز ۱۴۰۴ در بازگشت از اردوی جهادی در مناطق محروم بر اثر سانحه تصادف جان باخت.

تلاش‌های جهادی او هم اکنون در حال به ثمر نشستن است.

 

