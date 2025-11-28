هشدار رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان؛ فرصت طلایی بازار افغانستان در حال از دست رفتن است

باشگاه خبرنگاران جوان- محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، با تأکید بر بهبود شرایط امنیتی در افغانستان، اعلام کرد: «امنیت در افغانستان به بالاترین حد خود رسیده و ظرفیت‌های عالی به ویژه در حوزه معدن فرصت‌های بی‌نظیری برای سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد کرده است.»

هشدار درباره پیشدستی رقبای جهانی

سیادت با ابراز نگرانی از تعلل ایران هشدار داد: «بهار اقتصادی افغانستان الان است. شرکت‌های قطری، ترکی و چینی به سرعت در حال افزایش فعالیت خود هستند و حتی کشورهایی مانند ازبکستان که قبلاً حضور نداشتند، اکنون در استان‌های شمالی افغانستان فعال شده‌اند.»

موانع پیش روی فعالان اقتصادی ایرانی

وی اصلی‌ترین مانع را مالیات بر صادرات خدمات و نبود حمایت‌های دولتی عنوان کرد و توضیح داد: «صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در افغانستان جایگاهی ندارد و فعالان اقتصادی پس از بازگشت مشمول مالیات و جریمه می‌شوند. این امر باعث شده بسیاری ترجیح دهند فعالیت خود را ثبت نکنند.»

راه‌حل‌های پیشنهادی برای بهره‌برداری از فرصت‌ها

سیادت راه‌حل‌های متعددی را پیشنهاد کرد:

· تشکیل دفتر بازرگانی در کابل برای ارائه مشاوره به سرمایه‌گذاران ایرانی

· رایزنی با دولت افغانستان و حمایت صندوق توسعه صادرات

· سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد دوغارون و سیستان

· معافیت بازگشت ارز برای فعالیت‌ها در افغانستان

این در حالی است که در نشست مشترک مسئولان بازرگانی ایران و طالبان، استاندار خراسان رضوی از آمادگی برای راه‌اندازی شرکت سهامی کشاورزی میان دو کشور خبر داد و بر ایجاد الگوی جدید همکاری کشاورزی تأکید کرد.

سیادت در پایان تأکید کرد: «برای بهره‌برداری از این فرصت طلایی، هم دولت باید حمایت‌های خود را افزایش دهد و هم بخش خصوصی قدرت ریسک‌پذیری خود را بالا ببرد. نیاز امروز افغانستان به ماشین‌آلات، مشاوره و خدمات فنی و مهندسی است و ما توانایی در اختیار گرفتن این بازار را داریم.»