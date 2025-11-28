طالبان کشته شدن سه شهروند چینی در مرز تاجیکستان را محکوم کرد

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت امور خارجه طالبان در بیانیه‌ای رسمی، کشته شدن سه شهروند چینی در منطقه شمس‌الدین شاهین تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان را محکوم و این حادثه را «ناگوار و دردناک» توصیف کرد.

در این بیانیه، این وزارتخانه مراتب تأثر عمیق خود را به دولت و مردم چین و تاجیکستان ابراز داشت و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد.

بر اساس ارزیابی‌های اولیه طالبان، این حمله توسط حلقاتی انجام شده که قصد دارند بی‌نظمی، بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی را میان کشورهای منطقه ایجاد کنند. طالبان در ادامه تأکید کرد که آماده همکاری کامل با دولت تاجیکستان برای تبادل اطلاعات، همکاری‌های فنی و انجام ارزیابی‌های مشترک به منظور شناسایی و پیگرد عاملان این رویداد است.

همزمان با این واکنش، سفارت چین در افغانستان با صدور هشداری فوری، از تمامی شرکت‌ها و کارگران چینی فعال در معادن نزدیک مرز افغانستان و تاجیکستان خواست تا برای حفظ ایمنی، این منطقه را فوراً ترک کنند.