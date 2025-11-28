طالبان کشته شدن سه شهروند چینی در مرز تاجیکستان را محکوم کرد

وزارت خارجه طالبان با انتشار بیانیه‌ای، حادثه کشته شدن سه شهروند چینی در منطقه مرزی تاجیکستان با افغانستان را "ناگوار و دردناک" خواند و آمادگی خود را برای همکاری با دولت تاجیکستان در بررسی این حادثه اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت امور خارجه طالبان در بیانیه‌ای رسمی، کشته شدن سه شهروند چینی در منطقه شمس‌الدین شاهین تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان را محکوم و این حادثه را «ناگوار و دردناک» توصیف کرد.

در این بیانیه، این وزارتخانه مراتب تأثر عمیق خود را به دولت و مردم چین و تاجیکستان ابراز داشت و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد.

بر اساس ارزیابی‌های اولیه طالبان، این حمله توسط حلقاتی انجام شده که قصد دارند بی‌نظمی، بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی را میان کشورهای منطقه ایجاد کنند. طالبان در ادامه تأکید کرد که آماده همکاری کامل با دولت تاجیکستان برای تبادل اطلاعات، همکاری‌های فنی و انجام ارزیابی‌های مشترک به منظور شناسایی و پیگرد عاملان این رویداد است.

همزمان با این واکنش، سفارت چین در افغانستان با صدور هشداری فوری، از تمامی شرکت‌ها و کارگران چینی فعال در معادن نزدیک مرز افغانستان و تاجیکستان خواست تا برای حفظ ایمنی، این منطقه را فوراً ترک کنند.

برچسب ها: وزارت خارجه طالبان ، حمله تروریستی ، چین
خبرهای مرتبط
طالبان حملات تروریستی در پاکستان را محکوم کرد
طالبان انفجار تروریستی در کویته را محکوم کرد
طالبان حمله تروریستی کشمیر را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ دستور بازبینی گرین کارت‌های اتباع ۱۹ کشور از جمله ایران را صادر کرد
هشدار روسیه: شاید طرح صلح ترامپ غزه را به بزرگترین آزمایشگاه غرب تبدیل کند
تعداد کشته‌ها به ۹۴ نفر افزایش یافت/ مرگبارترین آتش‌سوزی هنگ‌کنگ در ۸۰ سال گذشته
تهدید ترامپ به آغاز عملیات زمینی علیه ونزوئلا
حمله اسرائیل به جنوب سوریه؛ ۱۳ اسرائیلی زخمی شدند
هشدار نخست‌وزیر بلژیک درباره طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های روسیه
فقط ۳۵ درصد کمک‌های بشردوستانه توافق شده به غزه رسیده است
پوتین هفته آینده به هند سفر می‌کند
امضای تفاهم‌نامه ۱۰۰ میلیون دلاری داروسازی بین افغانستان و هند
کرملین: به رغم «غیرقانونی» بودن زلنسکی، خواستار صلح با اوکراین هستیم
آخرین اخبار
پوتین گزارش‌هایی مبنی بر کنار گذاشته شدن لاوروف را تکذیب کرد
طالبان کشته شدن سه شهروند چینی در مرز تاجیکستان را محکوم کرد
هشدار رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان؛ فرصت طلایی بازار افغانستان در حال از دست رفتن است
تأکید معاون دیپلماسی اقتصادی بر توسعه مرز میلک برای تقویت تجارت با افغانستان و آسیای مرکزی
آماده نقش‌آفرینی در تأمین صلح افغانستان هستیم
امضای تفاهم‌نامه ۱۰۰ میلیون دلاری داروسازی بین افغانستان و هند
هشدار چهار کشور اروپایی نسبت به تشدید خشونت‌های شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری
کرملین: به رغم «غیرقانونی» بودن زلنسکی، خواستار صلح با اوکراین هستیم
پوتین هفته آینده به هند سفر می‌کند
فقط ۳۵ درصد کمک‌های بشردوستانه توافق شده به غزه رسیده است
هشدار نخست‌وزیر بلژیک درباره طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های روسیه
حمله اسرائیل به جنوب سوریه؛ ۱۳ اسرائیلی زخمی شدند
تهدید ترامپ به آغاز عملیات زمینی علیه ونزوئلا
تعداد کشته‌ها به ۹۴ نفر افزایش یافت/ مرگبارترین آتش‌سوزی هنگ‌کنگ در ۸۰ سال گذشته
هشدار روسیه: شاید طرح صلح ترامپ غزه را به بزرگترین آزمایشگاه غرب تبدیل کند
ترامپ دستور بازبینی گرین کارت‌های اتباع ۱۹ کشور از جمله ایران را صادر کرد
حماس: جنایت در جنین نشان داد که مقاومت مسلحانه یک پاسخ طبیعی و مشروع است
ثبت بیش از ۱۰ هزار مورد نقض آتش‌بس لبنان توسط اسرائیل در یک سال
بازدید وزیر جنگ آمریکا از ناو هواپیمابر در کارائیب
اسرائیل لبنان و حزب‌الله را تهدید کرد
زلنسکی: هفته آینده دور جدید مذاکرات با آمریکا برگزار می‌شود
افشای صدای رئیس سابق موساد درباره عملیات علیه ایران
۶۹۳ هزار نفر انگلیس را در یک سال ترک کردند
ضارب اعضای گارد ملی آمریکا سابقه همکاری با سازمان سیا را داشته است
آلمان: حذف آفریقای جنوبی از اجلاس گروه ۲۰ به نفع آمریکا نیست
هشدار چین به ژاپن: به هر تجاوز، بی‌رحمانه پاسخ خواهیم داد
پوتین: صنعت خودروسازی اروپا شکست خورد
شمار قربانیان حادثه آتش‌سوزی در هنگ‌کنگ به ۷۵ نفر رسید
مقامات اوکراینی و آمریکایی هفته آینده مجددا دیدار خواهند کرد
انتقاد شیخ الازهر از استاندارد‌های دوگانه غرب در خصوص حقوق انسان