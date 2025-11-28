اوکراین ادعا کرد پالایشگاه نفت ساراتوف روسیه را هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیرو‌های اوکراینی مدعی شدند در یک حمله شبانه، پالایشگاه نفت در منطقه ساراتوف روسیه را هدف قرار داده اند. این مطلب را ستاد کل نیرو‌های مسلح اوکراین روز جمعه ادعا کرد.

نیرو‌های اوکراینی در بیانیه‌ای در پیام‌رسان تلگرام ادعا کردند: «در راستای کاهش پتانسیل اقتصادی-نظامی مهاجم روس، واحد‌های نیرو‌های دفاعی اوکراین در شب ۲۸ نوامبر، پالایشگاه نفت ساراتوف در منطقه ساراتوف فدراسیون روسیه را هدف قرار دادند.»

علاوه بر این، ارتش اوکراین افزود که نیروهایش در جریان این حمله شبانه، یک سایت ذخیره سازی هواپیما‌های بدون سرنشین در فرودگاه «ساکی» و همچنین شمار زیادی از تأسیسات نظامی دیگر را نیز هدف قرار داده‌اند.

منبع: تاس